Ist «Game of Thrones»-Brienne noch Jungfrau?

Wie du nach dem Megagemetzel in «The Long Night» atmen die «Game of Thrones»-Protagonisten nun erst mal durch. Und räumen auf beziehungsweise in ihrem Fall: die Toten weg.

Umfrage Dein Urteil zur drittletzten «Game of Thrones»-Folge ever (also halt bis die Spin-offs kommen)? Antworten ist gerade schwierig, da ich im Sauerstoffzelt liege, weil es so! überwältigend! war!

Easy. Man muss ja eh jede Episode schätzen, weils in zwei Wochen schon vorbei ist.

Schon ungeil, dass jetzt alles so gehetzt passieren muss. Da hätten sie doch lieber noch ein paar Folgen mehr produziert.

Ich habe sie noch nicht gesehen. Warum bin ich dann in diesem Artikel? Bin ich denn völlig von Sinnen?!

Nicht gesehen, nicht interessiert. Aber die neuste «Outlander»-Episode war grossartig.



Vorsicht, gell: Unten und vor allem oben im Video gibts Spoiler zur neusten Folge! SPOILER-GEFAHR!



Allzu viel Zeit zum Däumchendrehen bleibt Jon, Daenerys und Sansa in «The Last of the Starks» aber nicht, schliesslich wollen sie immer noch Cersei vom Iron Throne in King's Landing jagen.

Dazwischen wird aber erst mal ordentlich gebechert, gefeiert und damit auch geknuspert.

Die grössten Enthüllungen und sowieso alles Wichtige der drittletzten (!) «Game of Thrones»-Episode siehst du oben – zusammengefasst als Whatsapp-Gruppenchat, weil...keine Ahnung, weil wir eben so begonnen haben und es nun einfach durchziehen, okay?

Hier unten sind noch die bisherigen Folgen des Westeros-Whatsapp-Chats. Aber nicht alle aufs Mal schauen, ja? Schön einteilen:



Episode drei. (Video: S. Krausz/M. Täuber)



Episode zwei. (Video: S. Krausz/M. Täuber)



Episode eins. (Video: S. Krausz/M. Täuber)

(shy)