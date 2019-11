Vanessa hat jetzt alle gegen sich

Das war gut

Patrics (29) Bruder Arian und sein bester Freund Yannick statten den Kandidatinnen in Folge fünf einen Besuch ab – ohne dass diese davon wissen. Während einer Koch-Challenge, bei der die Frauen für Patric ein Menü zubereiten müssen, geben sich die beiden als Köche aus.

Dabei nehmen sie die Kandidatinnen aber genau unter die Lupe – um dem Bachelor anschliessend Feedback zu geben. Gut kommt Grace (27) weg. «Sie hat die Führung übernommen, sie sagt, wenn ihr etwas nicht passt. Du brauchst so jemanden», findet Patric-BFF Yannick.

Yiankarla (23) überzeugt Undercover-Checkern weniger. Sie sei «sehr herrisch», findet Yannick. «Sie hat mich ziemlich rumgescheucht. Du und sie in einer Beziehung, das wird nicht funktionieren. Dafür seid ihr beide viel zu dominant, ihr würdet euch dauernd streiten.» Das ist doch mal konstruktiv!

Das war gähn



Bei der Koch-Challenge ist die Enthüllung von Yannicks und Arians wahrer Identität nicht die einzige Überraschung für die Ladys. Sie bereiten ihre Speisen nämlich für Patrics Date des Abends zu.

Als die kochenden Kandidatinnen erfahren, dass Chef-Giftsprüherin Vanessa in den Genuss ihrer Gerichte kommen soll, versalzt Debora (26) ihr kurzerhand den Hauptgang, so richtig. Und Yiankarla legt (natürlich – immer all in) noch einen drauf und klatscht Vanessa beim Servieren das Dessert mit blossen Händen auf den Teller.

Sticheleien und gegenseitige Missgunst unter den Kandidatinnen sind sich die Zuschauerinnen und Zuschauer längst gewohnt. Die kleinen Food-Streiche sind da ziemlich kindisch – und kaum einen Aufreger wert. Wenigstens gaben sich die Protagonisten ein bisschen empört: «Yiankarlas Aktion fand ich etwas zu viel», so Patric. Und Vanessa zückte wirkungsvoll einen Doppel-Mittelfinger.

Die sind raus

Die Koffer packen muss zum einen Desiree (27): Patric fände sie zwar «eine sehr begehrenswerte Frau», jedoch schlage sein Herz nicht schneller, wenn er sie sähe. Heisst: Rückflug für die Zürcherin.

Auch für Selina (22) gibts es keine Rose. Damit kämpfen nun noch neun Frauen um Gunst und Herz des Bachelors.

(mim)