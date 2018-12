Der «The Voice»-Finalist ist wahnsinnig verliebt

Noch vier Singtalente können «The Voice of Germany» werden – und eines von ihnen ist Benajmin Dolic aus dem Kanton Solothurn. Der 21-jährige, in der Schweiz wohnhafte Slowene hat im Halbfinale seine Konkurrenz aus Team Yvonne Catterfeld mit einer stark gezuckerten und stimmlich einwandfreien Version von Elvis Presleys «Can't Help Falling in Love» ausgestochen – und mit 58,5 Prozent dem höchsten Anruferwert aller Halbfinalisten erreicht.

Benjamin im Interview nach dem Finaleinzug, zusammen mit Coach Yvonne Catterfeld.

Am Sonntag, 16. Dezember, tritt er gegen Eros Atomus Isler (18) aus dem Team der Fantastischen Vier, Samuel Rösch (24) aus Team Michael Patrick Kelly und gegen die Österreicherin Jessica Schäfler aus Team Mark Forster an. Letzere ist mit 17 Jahren die Jüngste im Final.

Was wir über Benjamin wissen, haben wir in der Bildstrecke zusammengetragen.

Get ready for Gänsehaut: Hier gibt es noch einmal die Halbfinal-Sieger-Performances zum Nachfühlen.



Benjamin Dolic aus Zuchwil SO, Team Yvonne.



Jessica Schaffler aus Weiz in Österreich, Team Mark.



Eros Atomus Isler aus Flensburg, Team Fanta Vier.

Samuel Rösch aus Chemnitz, Team Michael Patrick.

