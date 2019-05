Steigt Vanessa vor dem GNTM-Finale aus?

Simone (22), Alicija (19), Sayana (20), Vanessa (22) und Cäcilia (19) kämpfen am Donnerstagabend um den Einzug ins grosse Live-Finale der 14. Staffel von «Germany's next Topmodel», das am 23. Mai in Düsseldorf stattfindet.

Dabei müssen die fünf Halbfinalistinnen beim Cover-Shooting für die deutsche Ausgabe der «Harper's Bazaar» unter dem Experten-Blick von deren Chefredaktorin und GNTM-Gastjurorin Kerstin Schneider und den kritischen Augen von Heidi Klum (45) bestehen.

Welche Kandidatin hat eigentlich die besten Chancen auf den Sieg? Ein Blick auf ihre Leistungen und ihr Instagram-Game verrät eine Menge. Wir machen den Favoriten-Check.

Die professionelle Heulsuse: Simone

289'000 Followerfünf – von acht Castings90 Prozent

Die 21-Jährige ist sowohl auf dem Catwalk als auch bei den Shootings ein absoluter Profi. Bevor sie ihre Top-Leistung abliefert, gibt es bei Simi aber grosses Drama – inklusive vielen Tränen. Ein Zustand, der Heidi nervt und bei den anderen Mädchen aneckt.

Dennoch: Simone ist die Job-Königin und unglaublich professionell. Neben Vanessa hat sie die besten Chancen auf den Titel «Germany's next Topmodel».

Die solide Streberin: Alicija

95'100 Followerzwei – von neun Castings50 Prozent

Die Challenges, Shootings und Catwalks meistert Alicija stets gut. Mehr allerdings nicht. Die 19-Jährige sticht nur selten aus der Menge heraus. Für einen Sieg wird es daher nicht reichen, dafür hat sie gute Chancen, nach der Show erfolgreich als Model zu arbeiten.

Die ruhige Alleskönnerin: Sayana

136'000 Followereinen – von acht Castings70 Prozent

Zweimal wackelte Sayana bereits, obwohl sie mit ihrer guten Leistung die Jury stets überzeugte. So wurde sie bei Challenges schon für den «Best Walk» und das «Best Shooting» ausgezeichnet.

Unter den anderen Kandidaten geht die 20-Jährige wegen ihrer ruhigen Art allerdings unter. Ins Finale zieht Sayana vermutlich ein, gewinnen wird sie die TV-Show aber nicht.

Der selbstverliebte Profi: Vanessa

180'000 Follower.drei – von neun Castings90 Prozent

Am Anfang machte Vanessa mit dem Streit mit Ex-Kandidatin Enisa auf sich aufmerksam, mittlerweile glänzt das erfahrene Model durch seine konstant guten Leistungen.

Allerdings schwingt bei ihr etwas zu viel Selbstbewusstsein und Eigenliebe mit, die sie den anderen gern unter die Nase reibt – aber Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Neben Simone hat die 21-Jährige aber definitiv die besten Chancen auf den GNTM-Sieg.



Es gibt allerdings Gerüchte, dass Vanessa schon vor dem Finale freiwillig aussteigt. (Video: Tamedia/Glomex)

Die ehrgeizige Langweilerin: Cäcilia

84'800 Followereinen – von neun Castings20 Prozent

Die 19-Jährige kam ohne Erfahrung zu GNTM und sagt von sich selbst, sie müsse «mehr aus sich herauskommen» und versuchen, ihre Schüchternheit abzulegen. Einmal war Cäcilia sogar schon Wackel-Kandidatin.

Neben den Alfa-Mädels Simone und Vanessa fällt sie nur wenig auf. Zwar konnte Cäcilia ihre Leistung steigern, für einen Sieg bei GNTM reicht es aber nicht.

Das Video in diesem Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Prosieben/Sat 1.

