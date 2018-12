Darum konnte «Bachelor»-Sanja kein Kind bekommen

Entscheidet die Kinderfrage über den Sieg bei «Der Bachelor»? Nicht nur in der Halbfinal-Folge war das Thema omnipräsent. Wer will unbedingt einmal? Wann? Und wie viele dürfen es denn sein? «Mir ist das Thema sehr wichtig», betonte Clive Bucher (26) gestern in Folge acht. Und das dürften spätestens jetzt all seine Kandidatinnen gemerkt haben.

In der aktuellen Episode wurde die Frage gar zum Zankapfel. Amanda (21) nutzte ihr Dreamdate, um über Konkurrentin Sanja (26) auszupacken. Ihr Vorwurf: Die Wienerin lüge. Während sie bei Clive ihren Kinderwunsch geäussert habe, habe sie unter den Frauen gesagt, sie hasse Kinder.

«Ich muss mich operieren lassen»

Eine Anschuldigung, die Sanja so nicht auf sich sitzen lassen wollte. In der Rosennacht stellt sie Clive gegenüber klar: «Ich muss mich operieren lassen. Bevor ich das nicht mache, kann ich keine Kinder haben. Das ist ein Unterschied!»

Damit sicherte sich Sanja das Final-Ticket. «Ich möchte das Thema mit dir klären. Das braucht Zeit und die will ich uns auch geben», sagte Clive, bevor er ihr die rote Schnittblume überreichte.

Nach Dreharbeiten in den OP-Saal

«Dass mich Amanda derart angeschwärzt hat, hat mich sehr getroffen», sagt Sanja im Gespräch mit 20 Minuten. Kurz vor «Der Bachelor» habe man bei ihr eine Zyste im Eierstock entdeckt. «Ich hatte wirklich grosse Angst, keine Kinder bekommen zu können. Die Ärzte waren sich da uneinig.»

Gleich nach ihrer Rückkehr von den Dreharbeiten in Thailand und Marokko unterzog sich Sanja einer Operation. Sie sagt: «Alles ist wieder gut.» Punkto Familienplanung hat sie denn auch ganz konkrete Vorstellungen, die Clive gefallen dürften: «Ich will auf jeden Fall Kinder. Zwei wären ideal. Aber zuerst kommt die Hochzeit.»

Jetzt gehts Schlag auf Schlag

Erst einmal stehen aber noch andere Projekte an. Clive muss sich kommenden Montag zwischen ihr, Amanda und Mia (22) entscheiden. Für die 20-Minuten-Leser steht gemäss Online-Voting schon jetzt fest, wer die siebte Staffel gewinnen wird: Sanja. Ob der Finanzberater, Mindset-Coach und Hobby-Philosoph noch immer mit seiner Auserwählten liiert ist, erfahren die Zuschauer für einmal gleich am Tag nach dem grossen Finale in der Zusatzfolge vom 18. Dezember.

Oben findest du eine Video-Zusammenfassung der gestrigen Folge.

«Der Bachelor» 2018: Was bisher geschah (Folge-8-Edition)

