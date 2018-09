Das sind die Gewinner der TalentScreen Awards

Die Schweizer Filmszene feierte am Samstagabend bei der Award Night des TalentScreen Awards bisher unentdeckte Talente in den Bereichen Kurzfilm, Musikvideo und Schauspiel. Insgesamt über 250 Teilnehmende reichten ihre Beiträge ein – sie realisierten innerhalb von nur 48 Stunden einen Kurzfilm oder nahmen am Acting Day teil.

In der Kategorie «Short Movie Rookie» lautete das vorgegebene Thema «Nix wie weg». Marco Weber konnte sich mit seinem Kurzfilm, in dem sein zwölfjähriger Sohn Simeo die Hauptrolle spielt, bei Publikum und Fachjury durchsetzen. Der Film «Speechless» von Alejandra Cardona wurde in der Kategorie «Short Movie Advanced» für Fortgeschrittene zum Sieger gekürt.

«Odette» produziert neues Musik-Video von Baba Shrimps

Mit tosendem Applaus entschieden die Zuschauer per Applausometer, dass das Team von Odette das Musikvideo zu «Road To Rome» der Zürcher Band Baba Shrimps realisieren darf. «Es ist toll, mit einem frischen Team zu arbeiten, das uns den Anstoss gibt, uns neu mit unserer Musik auseinander zu setzen», sagten die Musiker über die Gewinner.

Der 18-jährige Jakob Fessler und die 17-jährige Fabienne Freivogel konnten die Fachjury in der Kategorie «Acting» überzeugen und wurden zum besten Schauspieler und zur besten Schauspielerin gewählt.

Sämtliche Finalisten wurden an der Award Night mit Preisen bedacht. Neben Preisgeldern im Wert von über 9'000 Franken erhielt jeder und jede eine auf sie zugeschnittene Förderung im Gesamtwert von mehr als 18'000 Franken.

Wie die TalentScreen Award Night abgelaufen ist, siehst du oben im Video.



Einen Einblick in den Acting-Day sehen Sie im Video.

