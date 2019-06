Wer ist die berühmteste Person auf deinem Handy?

Fünf Jahre nachdem in Deutschland die Löwen angefangen haben zu brüllen, startete Mitte Mai nun auch in der Schweiz die erfolgreiche Gründershow «Die Höhle der Löwen». Dabei versuchen 42 Start-ups mit ihren Geschäftsideen die namhaften Investoren zu begeistern – bei einigen Firmen mit Erfolg.

Umfrage Schaust du «Die Höhle der Löwen Schweiz»? Selbstverständlich. Ich fand die deutsche Version schon toll.

Ich mache es von den ersten Folgen abhängig.

Nein, solche Sendungen interessieren mich nicht.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Bereits in der ersten Folge der Sendung versprachen die Schweizer Unternehmer Bettina Hein (44), Jürg Marquard (73), Anja Graf (42), Roland Brack (46) und Tobias Reichmuth (40) 650'000 Franken Kapital. Abseits der Investitionen sind es aber die Löwen, die das Format bereits in 22 Ländern erfolgreich machen.

Im Vergleich zur internationalen Ausgabe fällt aber auf: Der Ton der heimischen Unternehmer ist deutlich freundlicher, sie sind zahmer, kooperativer und weniger direkt.

Tobias Reichmuth ist der Schweizer Frank Thelen

Die Schweizer Investoren machten in den drei ausgestrahlten Episoden bislang oft gemeinsame Sache. In das Start-up «Re-Coffee» investierten gar alle fünf Unternehmer. «Man merkt, dass in Deutschland mehr ein ‹Ich mache den Deal, und ich mache ihn besser als du› herrscht. Wir in der Schweiz sind da kollegialer», verrät Tobias Reichmuth gegenüber 20 Minuten.

Der Nachhaltigkeitsunternehmer ist der gutmütigste Löwe in der Sendung – und für Fans der Show hat er damit Ähnlichkeit mit seinem deutschen Kollegen Frank Thelen. Der 43-Jährige sitzt seit 2014 im Investorensessel und ist unter den recht bissigen und kritischen Löwen aus Deutschland ebenfalls (meist) der sanfte.

Wir haben die beiden Investoren zum gemeinsamen Interview gebeten. Wann sie in ihrem Leben versagt haben, wer der wichtigste Mensch für sie ist und in was sie das meiste Geld investiert haben, erfährst du oben im Video.

Die neue Folge der Schweizer Ausgabe von «Die Höhle der Löwen» gibts heute Abend um 20.15 Uhr auf TV24.

(kao)