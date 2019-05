Darum gehen die Jungs heut aufeinander los

Kaum ist Andrina mal nicht in der Nähe, verlieren die 19 noch übrig gebliebenen Bachelorette-Kandidaten ihren Anstand. Während heute Abend fünf der Jungs mit der Bachelorette die südafrikanische Savanne bei einem Gruppen-Date erkunden dürfen, heckt eine Handvoll der Zurückgebliebenen einen Streich aus.

Kenny, Adi, Mike, Rico und Marvin schmeissen kurzerhand die Koffer der fünf Date-Jungs in den hübschen Pool vor der Villa, in der die Kandidaten heute einziehen.

Fünf gegen fünf

Dann nimmt das Drama seinen vorhersehbaren (und geplanten?) Lauf: Bei der Rückkehr der Gruppen-Date-Truppe sehen die Opfer des Streichs schon von Weitem, was passiert ist.

Als wäre ein südafrikanischer Steppenlöwe hinter ihnen her, rennen sie auf die den Pool zu, um ihre sorgfältig aussortierten und unter viel Schweiss angeschleppten Anzüge und Accessoires zu retten. Und sie gehen auf die Übeltäter los – was aber weniger dramatisch abläuft, als zu befürchten wäre, bei all den Muckis. Mit Rico ist sogar ein Profi-Fighter involviert. Beim Geraufe lachen die Jungs.

War in den Koffern überhaupt was drin?

Ungeklärt bleibt die Frage, ob in den Koffern überhaupt etwas drin war. Sie schwimmen mit verdächtig wenig Wasser-Verdrängung im Pool. Dabei hatten sie die Jungs für ihr Abenteuer ganz schön vollgepackt.



Massimo packt vor der Abreise nach Südafrika.

Rico kann zudem einen der Rollkoffer locker mit dem Fuss ins Wasser bugsieren. Und obwohl sich die fünf Opfer des Bubenstreiches fürchterlich und kamerawirksam über ihre nassen Kleider und Wertsachen aufregten, sind keine Kofferinhalte im Bild zu sehen.

3+ erklärt auf Anfrage: «Die Koffer waren mal mehr mal weniger mit Kleidung gefüllt, je nachdem wie viel die Kandidaten bereits ausgepackt hatten. Dadurch, dass sich Luft im Inneren des Koffers befindet, schwimmen sie oben.» In den Koffern sei «das halbausgepackte Privateigentum» der Kandidaten.

(fim)