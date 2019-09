Die Leute sind hässig, weil GoT gewonnen hat

Nach den zehn Creative-Arts-Emmys von letzter Woche staubte «Game of Thrones» in der Nacht auf Montag auch noch je einen Primetime-Emmy in den Kategorien Drama-Serie und Nebendarsteller ab.

Das sind also insgesamt zwölf Emmys (wie schon 2015 und 2016) – und damit laut einer gar nicht so kleinen Gruppe von Menschen mindestens zwölf zu viel. Auf Social Media machen die Leute ihrem Ärger Luft, dass die Serie trotz ihrer kontroversen finalen Staffel ausgezeichnet wurde.

Und produzieren damit einmal mehr ganz viel Twitter-Gold:

«Wenn ihr wie ich so tut, als wäre ‹Game of Thrones› mit der Szene zu Ende gegangen, in der Arya den Night King niederstreckt, dann sind die Emmys verdient, klar.»



I mean if you pretend, like I do, that Game of Thrones ended when Arya stuck the Night King, sure. #Emmys — Jessica Bruckman (@JessicaBruckman) September 23, 2019

«Herzliche Gratulation, ‹Game of Thrones›, für den Bestes-Drama-Preis. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass die Emmys Preise vergeben für das Drama, das eine Serie verursacht, weil sie in letzter Minute komplett beschissen wird.»



Congratulations to Game of Thrones for winning Best Drama. I honestly wasn’t aware the #Emmys gave out awards for how much drama a show causes by sucking at the last minute. — Ben (@BenHowe) September 23, 2019

Every #Emmys viewer after Game of Thrones won Best Drama Series pic.twitter.com/oijRCRN3Ra — Michelle Starke (@StarkeIndustrie) September 23, 2019

Ein Burn, den alle verstehen, welche die finale achte Staffel geschaut haben: «Wer hat dafür gestimmt, dass ‹Game of Thrones› einen Emmy gewinnt? Waren es dieselben Leute, die dafür gestimmt haben, dass Bran zum König gewählt wird?»



Who voted for Game of Thrones to win an Emmy? Was it the same people who voted for Bran be the King? — Mohanad Elshieky (@MohanadElshieky) September 23, 2019

Einige User bewerteten die Situation aber, indem sie das Gesamtbild anschauten – oder einfach wehmütig wurden:

«Die Reaktionen auf Staffel acht mal ausgenommen: Niemand kann abstreiten, dass ‹Game of Thrones› Anerkennung dafür verdient, ein weltweites Phänomen geworden zu sein. Herzliche Gratulation an alle, die daran mitgearbeitet haben!»



Regardless of how people felt about s8, there’s no denying that #GameofThrones deserves to be recognized for the incredible worldwide phenomenon it became. Congrats to everyone involved! 👏 #Emmys2019 #bestdrama pic.twitter.com/SikPDQfzHX — Vanessa Cole (@vkcoleartist) September 23, 2019

«Heute sind sie ein letztes Mal als ‹Game of Thrones›-Cast zusammengekommen», lamentiert dieser User.



Today was the last time they were together as the Game of Thrones cast 😔 #Emmys2019 pic.twitter.com/KDkUAmEisj — Even Dead, I’m The Hero (@lxgendaryoutlaw) September 23, 2019

«Ich kann nicht glauben, dass das nie mehr passieren wird!»



Und die «Game of Thrones»-Stars? Die haben ihre zwölf Awards mit einem epischen Emmy-Selfie gefeiert:

