Diese 18 Promis versuchen sich als «Ninja Warrior»

Sie steckt schon in den Vorbereitungen: «Für die Show trainiere ich meine Griffkraft mehr», verrät Influencerin und Ex-GNTM-Kandidatin Sara Leutenegger. Damit zeigt sie, dass sie von ihren Vorgängern gelernt hat und weiss, worauf es bei «Ninja Warrior» ankommt.

Im Herbst wird Sara nämlich in der Promi-Ausgabe der zweiten Schweizer Staffel des TV-Formats «Ninja Warrior» mitmachen – der Show, in der über hundert Kandidaten auf dem «wohl härtesten Hindernisparcours der Welt» (so schreibts TV24 auf der Webseite) gegeneinander antreten.



So hat Milo Moiré in der erste Schweizer Promi-Ausgabe von «Ninja Warrior» den Parcours angepackt. (Video: TV24)

Neben Leutenegger wagen sich 17 weitere Promis ins Rennen – zum Beispiel Sänger Baschi (32) oder der «Deutschland sucht den Superstar»-Dauerkandidat Menderes Bagci (34). Das tun sie für einen guten Zweck: Je mehr Parcours-Posten die Stars bewältigen können, desto mehr Geld wird am Ende einer Stiftung gespendet.



Ein Zusammenschnitt der Promi-Stürze aus Staffel eins. (Video: TV24)

«Ich möchte die ersten zwei Posten schaffen»

Und wie schätzt Leutenegger ihr Ninja-Level ein? «Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bis ans Ende schaffe, ist sehr klein», so die 25-Jährige. Sie trainiere grundsätzlich zwar viel, aber: «Alle Hindernisse, bei denen man vor allem mit den Armen und der Rückenmuskulatur arbeiten muss, sind für mich schwierig.»

Dennoch werde sie «natürlich alles geben»: «Mein Ziel ist es, mindestens die ersten zwei Posten zu schaffen». Die Show wird im Oktober ausgestrahlt, die Dreharbeiten finden im August im Hallenstadion in Zürich statt. Wer live dabei sein will, kann das – Tickets gibts hier.

Wer sich dieses Jahr auf den «Ninja Warrior»-Parcours wagt, erfährst du in der Bildstrecke oben.

