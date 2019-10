Der Serien-Herbst wird grösser denn je

«Limetown»

: Thriller: Jessica Biel: Eine Radiojournalistin untersucht das mysteriöse Verschwinden von 300 Menschen in einem Neurologie-Forschungszentrum in Limetown, Tennessee. Damit bringt sie sich in Lebensgefahr.: Weil Jessica Biel seit «The Sinner» Garant für spannungsgeladene Serien ist.: Facebook Watch, ab 16. Oktober

«Modern Love»

: Romantisches Drama: Anne Hathaway, Tina Fey: Die Anthologie-Serie basiert auf der gleichnamigen Beziehungskolumne der «New York Times» und widmet sich in jeder Folge einer anderen Liebesgeschichte.: Weil hier die Liebe nicht süss in rosa Zuckerwatte gepackt ist, sondern auf den Boden der Realität geholt wird.: Amazon Prime, ab 18. Oktober

«Living With Yourself»

: Komödie: Paul Rudd: In der schrägen Serie unterzieht sich ein Mann einer experimentellen Therapie, um sein Leben zu verbessern – nur um durch eine bessere und neuere Version von sich selbst ersetzt zu werden. Gegen die er dann kämpfen muss.: Weil man von Paul Rudd nie genug bekommen kann. Nicht mal in einer Doppelrolle.: Netflix, ab 18. Oktober

«Daybreak»

: Mystery-Komödie: Matthew Broderick: Der 17-jährige Josh ist ein Loser in der Highschool, aber als die Apokalypse über die Welt hereinbricht, sieht er seine Chance kommen, doch noch ein Held zu werden. Oder zumindest ein bisschen cool.: Weil Zombiekomödien immer gehen.: Netflix, ab 24. Oktober

«The Morning Show»

: Drama: Jennifer Aniston.Reese Witherspoon!: Die Serie spielt in der Welt der Morgen-News. Sie beleuchtet das Ego, den Ehrgeiz und das fehlgeleitete Streben nach Macht der Journalisten, mit denen die TV-Zuschauer in Amerika in den Tag starten.: Weil Rom-Com-Queen Jennifer Aniston ganz neue Facetten ihres Schauspieltalents zeigt.: Apple TV Plus, ab 1. November

«The Watchmen»

: Comic-Verfilmung: Jeremy Irons: Die Serien-Adaption von Alan Moores bekannter Graphic Novel spielt in einer alternativen Realität, in der Superhelden wie Gesetzlose behandelt werden – bis sie eine Revolution anzetteln.: Weil Macher Damon Lindelof («The Leftovers») nicht bloss ein Remake des Kinofilms machen will, sondern «einen Remix» verspricht.: Sky Ticket, ab 4. November

«The Mandalorian»

: Fantasy: Keiner. Das hat «Star Wars» nicht nötig.: Die Serie spielt in der chaotischen Zeit nach dem Zusammenbruch des Imperiums in «Die Rückkehr der Jedi-Ritter». Im Mittelpunkt steht ein Mandalorianer, der sich als Kopfgeldjäger an den Rändern der Galaxis herumtreibt.: Weil für die erste Live-Action-Serie aus dem Star-Wars-Universum Topregisseure wie Jon Favreau («Iron Man») und Taika Waititi («Thor: Ragnarok») engagiert wurden.: Disney Plus, ab 12. November

(cat)