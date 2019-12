Diese zwölf Promis ziehen ins Dschungelcamp

Schon in wenigen Wochen wird man im Fernsehen wieder zusehen können, wie Z-Promis Tier-Genitalien essen, Maden-Bäder nehmen oder durch Gräben voller Spinnen kriechen. Denn: Am 10. Januar läuft die 14. Staffel «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» um 21:15 auf RTL an.

Auch dieses Jahr wird das Trash-TV-Spektakel von Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) moderiert. Gedreht wird das Ganze wie gewohnt im australischen Busch. Und: Auch Dschungelarzt Dr. Bob kehrt ins Camp zurück und wird den Kandidaten vor den Prüfungen medizinische Hinweise liefern.

Offiziell wurden die Kandidaten noch nicht verkündet – die gut informierte Zeitschrift «Bild» soll die diesjährigen Dschungelcamper aber bereits kennen. So dürfte auch eine Schweizerin im Kampf um den Titel der Dschungelkönigin antreten. Wer sie ist und wer gemäss «Bild» ihre Mitstreiter sind, erfährst du in der Bildstrecke oben.

