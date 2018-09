Bumann verzweifelt wegen Aromat in Panini

Zahlreichen Wirten hat Spitzenkoch Daniel Bumann (59) schon aus der Misere geholfen: Derzeit läuft die elfte Staffel von «Bumann der Restauranttester» auf 3+ – und die Köche der Schweiz finden immer noch Wege, um Bumann zur Weissglut zu treiben.

Umfrage Findest du es schlimm, wenn im Restaurant mit Aromat gewürzt wird? Absolut! Mit Aromat schmeckt ja alles gleich.

Mit Aromat zu würzen, ist kein Kochen.

Nein, ich mag den Geschmack von Aromat.

Das ist mir egal.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

So auch Paolo, der die Weinbar Trubä67 in Einsiedeln betreibt. In der Folge vom Montagabend serviert der Italiener Bumann nicht nur Fertigpasta aus der Mikrowelle, sondern auch ein Panini, das es in sich hat: Schinken und Mozzarella, gewürzt mit Aromat.

«Noch nie Aromat benutzt»

Für Bumann ist die Kultwürze ein absolutes No-go. «Der Schinken ist viel zu salzig», urteilt er vernichtend. Auch der Wirt weiss, dass sein Panini ungeniessbar ist, er will es nicht einmal selbst probieren. Doch Paolo verteidigt sich: Die Einsiedler würden sich beschweren, wenn kein Aromat auf dem Panini sei.

Auch Bumann gibt gegenüber 20 Minuten zu: «Ich weiss, dass viele Schweizer Aromat lieben, um beispielsweise die Ostereier zu würzen.» Dennoch habe es in einer Restaurantküche nichts verloren. «Ich habe in meiner gesamten Berufskarriere noch nie Aromat benutzt oder gekauft. Auch in unserer privaten Küche gibt es alle möglichen Gewürze, doch kein Aromat.»

Bumanns ganze Trubä67-Aromat-Panini-Abrechnung siehst du oben im Video.

«Bumann der Restauranttester» läuft montags um 20.15 Uhr auf 3+.

(anh)