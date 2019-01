Yotta gibt Camp-Wissen für 1700 Franken weiter

Insgesamt 6,35 Millionen Zuschauer verfolgten am Samstagabend, wie Evelyn Burdecki (30) als Dschungelkönigin 2019 den TV-Trash-Thron bestieg. Damit geht die RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» in diesem Jahr mit einem Staffelrekord zu Ende.

Doch wie sieht die Dschungel-Bilanz bei den Bewohnern aus? Wie lässt sich die Teilnahme am Dschungelcamp karrieretechnisch vergolden? Und wer verlässt Down Under mit dem grössten Insta-Follower-Zuwachs, der härtesten Währung im Showbiz? Wir machen die Analyse mit den Top 4 des Dschungels.

Ihre Pläne

Mit ihrem Gewinn gab es füreine Siegprämie von 100'000 Euro, das entspricht rund 113'000 Franken. Die will sie sinnvoll nutzen, wie sie im Camp verriet. Evelyn möchte aus 2019 ihr «schlaues Jahr» machen und mehr Bücher lesen. Sie plant sogar, an der Uni zu studieren: «Finance – das, was man an der Börse benutzen kann.»

Dschungelprinz Felix hat seine Zukunftspläne bislang nicht verraten. Vermutlich wird er aber weiterhin bei «Gute Zeiten, schlechten Zeiten» zu sehen sein. Privat bereitet er sich auf seine neue Rolle als Vater vor.

Schlagersänger Peter Orloff will nach dem Camp wieder musikalisch durchstarten. Wie «Bild» berichtet, geht der 74-Jährige ab nächsten Freitag mit seinem Schwarzmeer-Kosaken-Chor auf Jubiläumstournee. Ab dem 15. Februar kommt mit «War das schon alles?» auch ein neues Album heraus.

Sportlich wird es bei Bastian Yotta. Der 42-Jährige plant Anfang Februar ein Bootcamp in Köln. Kostenpunkt: 500 Euro für einen Tag, VIP-Tickets für zwei Tage sind für 1500 Euro zu haben. Was man dort lernt? «Ich werde über den Dschungel reden, wie du mit Feinden umgehst, wie du es schaffst, ohne Essen auszukommen, wie du Ekel-Prüfungen überwindest. Und das Ganze kostet Geld, weil alles kostet Geld», schreibt Yotta in seiner Instagram-Story.

Was war vor dem Dschungel?

Königinnahm bereits früher an diversen Reality-TV-Formaten teil. Erstmals sah man sie 2014 in der RTL-Kuppelshow «Take Me Out». Darauf folgten «Der Bachelor», «Promi Big Brother» und «Bachelor in Paradise».

Die Karriere von Felix van Deventer war vor dem Busch im Gegensatz dazu eher eindimensional. Der 22-Jährige ist seit 2014 Schauspieler bei GZSZ.

Mit Hits wie «Ein Mädchen für immer» feierte der Drittplatzierte Peter Orloff in den 70er-Jahren grosse Erfolge.

Bastian Gillmeier – so Yottas bürgerlicher Name – war ebenfalls in mehreren Reality-Formaten zu sehen. So hatte er mit seiner Ex-Frau die Prosieben-Sendungen «The fabulous Life of Yottas» sowie «Die Yottas» und nahm 2017 bei «Adam sucht Eva» teil. Zudem veröffentlichte der 42-Jährige die Motivationsbücher «MindSlimming: Die revolutionäre Methode zum Wunschgewicht» und «Die Yotta-Bibel».

Follower-Anstieg (Stand: Montag, 16 Uhr)

Über 150'300 Instagram-Fans verzeichnetelaut Socialblade.com am Tag ihres Dschungel-Einzugs. Während der zwei Wochen im Camp stieg die Zahl deutlich an, bei der Abschlusssendung am Sonntag drückten sogar 9330 Follower auf den Follow-Button. Damit gewann sie insgesamtund zählt nun über 405'000 Follower. Sie ist damit die Dschungel-Instagram-Queen!

In Sachen Social-Media-Stärke hat sich der Urwald für Felix gelohnt. Mit über 147'000 Fans zog er ins Camp und gewann stetig Follower dazu – am meisten am vergangenen Mittwoch mit einem Plus von mehr als 16'000. Der Schauspieler darf sich über einen Zuwachs von über 63'000 Fans und einem aktuellen Stand von mehr als 210'000 Followern freuen.

Der dritte Platz geht an Bastian Yotta. Zwar können die Zahlen zum Zeitpunkt des Dschungelstarts sowohl auf Socialblade.com als auch auf Igblade.com nicht angezeigt werden, doch letztere Analyse-Plattform hat die Daten ab dem 22. Januar. Damals verzeichnete er über 763'000 Fans. Die meisten gewann Yotta am Sonntag dazu, stolze 6880 Fans. Am Montag verlor Yotta aber 257 – sozusagen: aus dem Dschungel, aus den Insta-Augen. Insgesamt hat er einen Zuwachs von über 10'700 Follower und nun mehr als 775'000 Insta-Fans.

Ob der Verlust an Fans mit seiner Darstellung im Dschungelcamp zu tun hat? Das zumindest behauptet Yotta in seiner Instagram-Story und «speaks Klartext»:



Am wenigsten Social-Power dazugewonnen hat Peter. 8124 Instagram-Fans hatte er bei seinem Einzug in den Busch. Während seines Dschungelaufenthalts gewann der Sänger insgesamt 9153 Menschen dazu. Aktueller Stand: 17'700 Follower.

Wer als Gewinner oder Verlierer zurück nach Deutschland reist, verrät Medienprofi Ferris Bühler oben im Video.

(kao)