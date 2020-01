«Danni ist die schlimmste Kandidatin aller Staffeln»

In jeder Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gibt es einige polarisierende Prominente, die das Publikum von Beginn an leiden sehen will. Ab der ersten Stunde im Camp heisst es für diejenigen Kandidaten und Kandidatinnen deshalb: Eine Dschungelprüfung nach der anderen.

Vor Beginn der Sendung waren sich die Fans der Show sicher, dass insbesondere die temperamentvolle Elena Miras (27) den Hass des Publikums zu spüren bekommen wird. Am dritten Tag im Dschungel zeigte sich nun aber: Danni Büchner wird es wohl noch härter treffen als die Schweizerin.

Kein Mitleid mehr für Danni

Nachdem die 41-jährige TV-Auswanderin die Prüfung am Tag zuvor gemeinsam mit Elena meisterte, musste sie am Sonntag dann alleine antraben. Sichtlich unkonzentriert und mit wenig Tempo stellte sie sich dem «Albtraumschiff» und holte nur vier von elf Sternen.

Danni war trotzdem sehr zufrieden – Hauptsache Sendezeit, findet die Witwe des Schlagersängers Jens Büchner. Ohnehin sei das Dschungelcamp eine «Danni-Show», glaubt sie, denn das Publikum wolle ja offensichtlich nur sie sehen. Mit solchen Aussagen macht sich Danni nicht nur im Camp mehr Feinde als Freunde.

"Sorry, aber meine Sendezeit!"



Danni hat es geschafft - innerhalb von drei Tagen ehrliches Mitleid in pure Verachtung zu wandeln. #IBES — Benny Illinger (@IamIllgner) January 12, 2020

Ein Blick auf Twitter zeigt: Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind von Dannis Einstellung genervt. Das Mitleid, das die fünffache Mutter wegen dem Tod ihres Mannes lange erfuhr, hat sich in kürzester Zeit zu Abneigung gewandelt. «Sie ist die schlimmste Kandidatin aller Staffeln», findet ein User gar.

Elena wirft den anderen Falschheit vor

Elena sorgt zu Beginn ebenfalls für Gesprächsstoff. Sie behauptet, den wahren Trennungsgrund von Kandidatin Claudia Norberg (49) und Schlagerstar Michael Wendler (47) zu kennen. Dumm nur: Im Camp will niemand die Story hören. Die Promis ermahnen Elena sogar, sich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute einzumischen.

Das macht die «Love Island»- und «Das Sommerhaus der Stars»-Gewinnerin wütend. «Was ist das für eine Falschheit?», beschwert sie sich bei Mitstreiter Prince Damien (29). Und doppelt im Einzelinterview nach: «Ich bin hier die Einzige, die ihre Fresse aufmacht, wenn mir was nicht passt.»

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» läuft aktuell täglich um 22.15 Uhr auf RTL.

