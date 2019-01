GNTM-Gisele heult sich durch den Staffel-Auftakt

Freunde des gepflegten Trash-TV aufgepasst: Seit Freitagabend leiden wieder zwölf deutsche Promi-Buschtrommler ganz freiwillig für die 13. Ausgabe der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» und stellen sich im australischen Dschungel tierischen und menschlichen Herausforderungen.

Umfrage Wer ist dein Lieblings-Dschungelcamper 2019? Leila Lowfire

Chris Töpperwien

Bastian Yotta

Peter Orloff

Evelyn Burdecki

Gisele Oppermann

Tobias Wegener

Sibylle Rauch

Domenico de Cicco

Tommi Piper

Doreen Dietel

Sandra Kiriasis



Zwei Wochen wird rund ums Lagerfeuer gelästert und gestritten, in Dschungelprüfungen gewürgt und geweint, um am Ende einen der Kandidaten als Dschungelkönigin oder -könig 2019 auf dem Urwald-Thron krönen zu können.

Siegesprämie von 100'000 Euro

Erstmals wartet auf den Gewinner auch eine Siegerprämie in Höhe von 100'000 Euro. Ein finanzieller Anreiz, mit dem der Sender allzu zartbesaitete Bewohner davon abhalten will, das Camp frühzeitig zu verlassen.

Diese zwölf (un)bekannten Gesichter tauschen nun seit 11. Januar ihr Luxusleben gegen harte Pritschen, Reis und Bohnen: Neben den Schauspielerin Doreen Dietel (44), Erotik-Star Sibylle Rauch (58), Bob-Olympia-Siegerin Sandra Kiriasis (43) und der ehemaligen «Germany's next Topmodel»-Teilnehmerin Gisele Oppermann (30) sind auch die Ex-«Bachelor in Paradise»-Kandidaten Evelyn Burdecki (30) und Domenico de Cicco (35), der selbsternannte Millionär Bastian Yotta (42), TV-Auswanderer und Currywurst-König Chris Töpperwien (44), GZSZ-Star Felix van Deventer (22), «Alf»-Synchronsprecher Tommi Piper (77), Schlagersänger Peter Orloff (74) und Sex-Podcasterin Leila Lowfire (25) in den Dschungel gezogen.

Moderiert wird das Urwald-Spektakel wie in den vergangenen Jahren vom Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40). Und Dr. Bob (68) hilft wieder, wo er kann.

Wer und was im Dschungelcamp gerade zu reden gibt, liest du täglich in der Bildstrecke oben.

(20 Minuten)