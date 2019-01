Ist Evelyn Burdeckis naive Art echt oder nur gespielt?

Sie war die heisseste Anwärterin auf die Buschkrone und hat es schlussendlich auch geschafft. Herzlich, sehr naiv und immer einen lustigen Spruch auf den Lippen – damit konnte Evelyn Burdecki bei den Zuschauern punkten und nahm am Samstagabend beim Finale von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» als neue Königin des Dschungels auf dem Thron Platz.

Umfrage Passt es dir, dass Evelyn Dschungelkönigin geworden ist? Absolut. Sie hat den Sieg mehr als verdient.

Na ja, ich habe mir eigentlich Felix als Dschungelkönig gewünscht.

Nein! Evelyn ist die unpassendste Person. Ich war für Peter – immer gut gelaunt, immer ein Lächeln auf den Lippen.



Nun stellt sich die Frage: Ist die 30-Jährige wirklich so verpeilt oder tut sie nur so? Schliesslich hat die ehemalige «Bachelor in Paradise»-Kandidatin die Berufsmatura mit dem Schwerpunktfach Biologie abgeschlossen.

2019 wird Evelyns «schlaues Jahr»

Und auch ihre Pläne für die Siegesprämie von 100'000 Euro sind überraschend. «Nach dem Dschungel habe ich mir vorgenommen, Schach zu spielen und Bücher zu lesen. Bücher lesen macht schlau», sagte Evelyn im Camp und kündigte an: «2019 wird für mich das schlaue Jahr.»

Der Reality-Star plant, sich an einer Universität zu immatrikulieren. Sie wolle gerne einen Studiengang in Richtung «Finance» belegen – «oder wie nennt man das doch gleich – auf jeden Fall das, was man an der Börse benutzen kann».

Ein Bildungsweg, den man eigentlich nicht mit Evelyn in Verbindung bringen würde, oder etwa doch? Ihr Bruder Thomas Burdecki erklärt gegenüber RTL: «Sie ist schlau. Mit Evelyn kannst du dich ganz normal unterhalten.» Nur manchmal rede Evelyn halt einfach drauf los und würde nicht darüber nachdenken – «das macht sie eigentlich nie, zu Hause auch nicht.»

Ähnlich beschrieb sie es auch im Gespräch mit 20 Minuten gleich nach ihrem Sieg.

«Evelyn war schon als Mädchen so»

Die neue Dschungelkönig lebt laut Thomas in ihrer eigenen Welt. «Wenn sie zuhause ist, kommt sie mit Klamotten in der einen, Handy in der anderen Hand, trinkt was, erzählt dir fünf Storys, wiederholt sich und dann ist sie wieder weg», so ihr Bruder. Es sei einfach typisch Evelyn.

Auch ein ehemaliger Mitschüler der 30-Jährigen gibt zu, dass die Blondine seit jeher sehr schusselig war. «Evelyn war schon als Mädchen so, wie sie auch im Fernsehen rüberkommt – immer ein bisschen verpeilt.»

(lam)