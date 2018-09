SRF setzt sonntags neu auf Elsener und Deville

Die ersten Gratulanten waren die Nachbarn: Heute morgen standen sie mit Cappuccino und Gipfeli bei Michael Elsener vor der Haustür. In der Hand die «Sonntagszeitung» mit der News auf dem Titel: Elsener erhält eine eigene Late-Night-Show auf SRF 1 und übernimmt den Sendeplatz von «Giacobbo/Müller» am Sonntagabend – zwei Jahre nach dem Aus der beliebten Satire-Show.

Umfrage Haben Sie die Pilotfolge von «Late Update» gesehen? Ja, das war gut. Ich freue mich, dass Elsener nun öfter zu sehen sein wird.

Ja. Aber für mich hätte es bei der einen Folge bleiben können.

Nein, hole ich gleich nach!

Nein, und es interessiert mich auch nicht. #GiacobboMüllerForever

Ich schaue nur «Deville».



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Noch während Elsener seinen Cappuccino trinkt, geht er ans Handy. Es ist Viktor Giacobbo (66). «Auch er hat die Zeitung gelesen. Er freut sich für mich», sagt der 32-jährige Zuger Comedian.

Auch «Deville» kommt sonntags

SRF macht mit Elsener den Sonntag- wieder zum Comedyabend: Am 20. Januar 2019 um 21.40 Uhr wird die erste Folge von «Late Update» mit Elsener als Host ausgestrahlt. Zunächst sind elf Folgen geplant.

Im Anschluss übernimmt Dominic Deville (43): Seine Show wechselt 2019 vom Freitag- auf den Sonntagabend. Ab April wird die siebte Staffel von «Deville» ebenfalls auf dem einstigen «Giacobbo/Müller»-Sendeplatz gezeigt. «Einen solch schönen Sonntagabend hat sich die Schweiz verdient», sagt Deville.

Wie Michael Elsener zum neuen Prestige-Job gekommen ist und wen er sicher nicht in die erste Show einladen wird, erzählt er im Interview.

Michael, wie kam das Engagement zustande?

Wir haben im April eine Pilotfolge gedreht. Dann ging ich lange auf Reisen und als ich zurückkam, haben mir die Verantwortlichen vom SRF gesagt, es wäre gut, wenn ich künftig öfter hier wäre.

Wie wird die Show, kannst du schon was verraten?

Sie heisst «Late Update», wie die Pilotfolge. Es wird eine Show über das, was so passiert. Ich möchte zum einen über das reden, was man sich beim Mittagessen über die Welt erzählt. Aber ich möchte auch eigene Themen setzen und Hintergründe beleuchten. Etwa so, wie ich dies bis jetzt schon bei meinen Facebook-Clips mache.



Auf Instagram zeigt Michael Elsener, dass er bereits viele potenzielle Gesprächspartner persönlich kennt.

Wie gross ist dein Team?

Das Team besteht im Minimum aus 246 National- und Ständeraten, 7 Bundesräten, dazu kommen jede Menge Wirtschaftsgrössen – wir können uns echt nicht beklagen über die Anzahl an Themen-Inputtern.

Welche Forderungen hat SRF an dich gestellt?

Die Bedingung ist: «Mach mit deinem Team eine gute Show, Michi.»

Was willst du anders machen, als andere Late-Night-Talker?

Das Geheimnis guter Late Night ist, dass die Show und der Host eine Einheit sind. Ich werde die Sendung zusammen mit dem Publikum entwickeln, von Ausgabe zu Ausgabe. Ich habe viele Ideen. Doch wie die Show dann genau daher kommt, das wissen wir erst nach ein paar Ausgaben. Das ist für mich echt grad das spannendste Comedy-Abenteuer, das ich mir vorstellen kann.

Ein Traumjob für dich?

Ich freue mich sehr auf dieses Ding! Das Schöne ist: Da kommt vieles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, zusammen. Mein Studium in Politikwissenschaften, meine frühere Arbeit als Journalist und meine Passion für Comedy. Ich finde die Arbeit an so einer Show einfach sehr erfüllend.

Und sie ist bestimmt auch finanziell lukrativ.

Ich sags mal so: Das SRF geht echt haushälterisch mit den Gebührengeldern um.

Was liegt neben dem Engagement noch drin für dich?

Ich werde den Fokus auf «Late Update» setzen. Das ist ein 7-Tage-Job. Am Sonntagbend werde ich jetzt nicht mehr Baden können.

Hast du einen Wunschgast für die erste Sendung?

Da werde ich mich von der Aktualität leiten lassen. Johann Schneider-Ammann wohl eher nicht. Der würde mir die Show stehlen.

Die Pilotfolge kam sehr gut an. Wie viel Druck machst du dir?

Sich Druck zu machen, ist kontraproduktiv. Ich möchte jede Woche die im Moment bestmögliche Sendung machen. Ich und mein Team, wir sind so angetan von den News und was man alles aus ihnen machen kann, dass wir für andere Gedanken wohl keine Zeit haben werden.

Die erste Folge von Late Update vom April 2018 können Sie hier in voller Länge schauen.



(fim)