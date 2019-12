Endlich, jetzt gibts ein Best-of Poolparty!

Was war so los in Folge 7 der Patric-Staffel? Dass der Bachelor mit drei seiner verbleibenden Ladys Kanu fahren geht, interessiert kein Bisschen – es war ja auch wirklich langweilig. Viel lustiger war da die Poolparty, welche die Kandidatinnen extra und exklusiv für den Rosenkavalier organisierten. Und dann erzählt eine Lady, dass sie in einem grossen Kaufhaus schon mal «geknüsperlet» hat.

Umfrage Wem gibt Patric die letzte Rose? Rivana, das war doch von Anfang klar!

Grace! Die hat alle grad mal links überholt.

Julia! Mit ihr waren die Küsse am leidenschaftlichsten.

Sandra. Weil sie die grösste Überraschung wäre.

Und dann hat der Bachelor eine heisse Nacht mit Grace. Aber weisst du was? Guck dir das schönste «Bachelor»-Best-of der Welt doch einfach an. Denn hier erfährst du alles Wichtige aus Folge 7.

(pst)