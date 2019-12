Verrät Bachelor Patric aus Versehen die Gewinnerin?

Am 16. Dezember zeigt 3+, wem Patric Haziri (29) seine letzte Rose gibt. Die Kuppelshow biegt also in die Zielgerade ein und das Rätselraten um die Gewinnerin der 2019er-Staffel von «Der Bachelor» wird langsam ziemlich konkret.

Umfrage Welche Kandidatin ist deine Favoritin? Vanessa

Sindy

Julia

Sandra

Rivana

Grace



Dabei ist das Geheimnis vielleicht sogar schon gelüftet – wenn auch versehentlich. Einer 20-Minuten-Leserin ist nämlich aufgefallen, dass Patric auf Instagram nur einer einzigen «seiner» Kandidatinnen folgt: Rivana (29).



Letzte Woche hat Patric geküsst, was das Zungenzeug hält. (Video: 3+/P. Stirnemann)

Patric reagiert sofort

Entsprechend likt der Bachelor auch nur ihre Posts und die ihrer Konkurrentinnen nicht – die landen ja auch nicht in seinem Insta-Feed.

Von 20 Minuten am Montagvormittag darauf angesprochen, meint der Zürcher Rosenverteiler: «Das ist Zufall. Ich habe das selbst gar nicht gemerkt – gut, dass ihr mir das sagt.» Wenige Minuten später war die Zahl der Accounts, die Patric abonniert hat, von 205 auf 204 gesunken – Rivana musste über die Unfollow-Klinge springen.

Was denkst du: War das wirklich Zufall, wie Patric sagt, oder hat er damit mehr verraten, als er wollte, sollte und dürfte? Diskutiere im Kommentarfeld mit!

«Der Bachelor» läuft montags um 20.15 Uhr auf 3+.

(shy)