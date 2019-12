Dave Dollé schafft den Mount Midoriyama

Für einen guten Zweck kämpften sich gestern 16 Schweizer Promis und zwei ausländische Stars über den Hindernis-Parcours von «Ninja Warrior Switzerland». Ziel war es, möglichst viele Spenden für die Laureus-Stiftung zu sammeln. Im ersten Lauf konnten pro Promi bis zu 3000 Franken gesammelt werden.

Die Motivation war ume, aber nicht allen gelang der Ninja-Lauf wie erhofft. (Video: TV24/Tamedia)

Fitness-Coach und Ex-Sprint-Profi Dave Dollé trug am meisten an den Charity-Topf bei: Ganze 22'000 Franken erkletterte der 50-Jährige mit seiner körperlichen Leistung. Das schaffte er, indem er nach zwei Runden als Bester der 18 Kandidaten abschnitt – und sich danach noch am Mount Midoriyama versuchen durfte.

Als erster Schweizer auf dem Mount

Der Mount Midoriyama gilt als schwierigstes Hindernis des Ninja-Parcours. Es wurde bislang in der Schweiz noch nie bezwungen. Das änderte sich nun mit Dollé: Innerhalb von knapp zwei Minuten angelte sich der Zürcher an dem 20 Meter hohen Seil bis auf die Plattform hoch. Damit sammelte er zusätzlich 15'000 Franken.

Aber: In der normalen Version der Show müssen die Kandidaten noch wesentlich mehr Posten bestreiten, bevor sie sich am Mount versuchen dürfen – damit hatte es Dollé also noch ein Stück einfacher als die Athleten, die im Standard-«Ninja Warrior»-Format mitmachen.

Insgesamt wurden 70'000 Franken für die Laureus-Stiftung gesammelt. Welche Promis neben Dollé sonst noch viel zu dieser Zahl beigetragen haben, siehst du im Video unten.



Die besten Läufe beim «Ninja Warrior»-Priomi-Special. (Video: TV24/Tamedia)

(mim)