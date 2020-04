Diesmal fliessen bei den Männern die Tränen

1. Ein Kandidat kommt als Joker

Und zwar als der von Joaquin Phoenix, der die Rolle des ikonischen Comicbösewichts im gleichnamigen 2019er Drama unheimlich grossartig und grossartig unheimlich gespielt hat. Bei dieser Kennenlern-Szene schmeissen wir unseren TV wohl zum ersten Mal während dieser Staffel aus dem Fenster. Es wir nicht das letzte Mal sein.

2. Der Schweiss fliesst auch diesmal

Schweissnasse Männerstirnen sind integraler Bestandteil von «Die Bachelorette» – wahrscheinlich sogar integraler als Rosen. Wir lernen: In Thailand ist es also auch 2020 gewohnt heiss und feucht.

3. The Return of the Partyboot

Seufz. Offensichtlich grabscht auch diesmal wieder eine gute Handvoll der Kandidaten im Rahmen einer forcierten Bootsparty an der Bachelorette rum. Wir tippen auf Folge drei und nehmen ab sofort Wetteinsätze dafür an.

4. Es kommt zu körperlicher Gewalt

Zu diesem Spartan Kick würde sogar König Leonidas sagen: «Boy, that escalated quickly.» Aber im Schauspiel und in der TV-Liebe ist ja bekanntlich alles erlaubt, gell.

5. Auch verbal wird ausgeteilt

Mmmh, das hässige Testosteron liegt zum Schneiden dick in der Luft. «Da gahts nöd um Fründschaft», meint einer im Trailer und ein anderer ruft wutentbrannt: «Bro, chum do ane!» Ein dritter lässt die Mittelfinger tanzen, besonders savage aber ist diese Beleidigung: «Du stinksch sowieso!» Autsch, daran wird der Empfänger lange zu beissen haben.

6. Ein zurückgezogenes Liebesgeständnis

Aus dem Off sagt ein Kandidat, der nicht gezeigt wird: «Für mich passt das eifach nöd. Ich lieb dich nüme.» Wir schliessen daraus: Der Typ hat Chanelle vorher mal seine Liebe gestanden. Nach nur wenigen Wochen Dreh in Thailand. Während 21 andere Männer um die Bachelorette buhl(t)en. Er scheint nicht nur mit der Tür, sondern gleich mit dem Garagentor ins Haus gefallen zu sein.

7. Chanelle fordert eine Rose zurück

«Gibmer bitte dini Rose», sagt Chanelle und fordert damit offensichtlich eine bereits vergebene Rose zurück. Gabs sowas schon mal? Wir sind uns nicht sicher, unser «Bachelorette»-Gedächtnis ist aber auch wahnsinnig selektiv (eigentlich hat sich darin vor allem Andrinas Bizeps eingebrannt). Jedenfalls geben diese beiden Kandidaten unsere Reaktion darauf wunderbar ein Gesicht:



8. Bei den Männern fliessen Tränen

Die einzigen Männertränen, an die wir uns erinnern können, sind über die Backen des cuten Emanuel in der Frieda-Staffel gekullert (wie gesagt: Unser Bätschi-Gedächtnis ist sehr selektiv). Diesmal brechen die Männerdämme erneut – damit ist auch «Die Bachelorette» im Jahr 2020 angekommen, wir applaudieren!

«Die Bachelorette» läuft ab dem 20. April montäglich auf 3+.

