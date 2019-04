Fünf Jungs, die auf jeden Fall zu Andrina passen

Andrina Santoro (26) hat die Qual der Wahl: Unter 21 Männern soll sie im besten Fall ihren Mr. Right finden – so will es die Versuchsanordnung der «Bachelor/ette»-Formate. Welcher von ihnen wird in der neusten Staffel der Rosenkavalierin zumindest so weit den Kopf verdrehen, dass sie ihm die letzte ihrer Rosen überreicht?

Umfrage Meinst du, die letzte Rose geht an einen dieser fünf Kandidaten? Ja, an Alex B.

Ja, an Cedric.

Ja, an Alex G.

Ja, an Jay.

Ja, an Massimo.

Nein, ich habe einen anderen Favoriten.

Mich überzeugt gar keiner von den 21 Männern.

Einer von diesen fünf wirds, ich kann mich nur nicht entscheiden, welcher.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Wir haben die Kandidaten genauer unter die Lupe genommen. Und fünf Jungs gefunden, die zu Andrina passen – jeder aus einem anderen Grund. Die Bachelorette verrät gleich selbst, was sie von der Auswahl hält.

Fitnesscoach Alex B.

Der St. Galler teilt seine grosse Leidenschaft mit Andrina: Beide sind vom Fitnessfieber gepackt. Alex B. (24) hat sein Leben dem Gym verschrieben und arbeitet als Fitnesscoach. Das wäre es naheliegend, dass die die beiden mal zusammen ins Training gehen und sich via Whatsapp motivierende Sprüche schicken.

Das sagt Andrina: «Alex ist eher der ruhige und zurückhaltende Typ. Seine sportliche Seite und die damit verbundene Disziplin gefallen mir gut an ihm.»

Insta-Star Cedric

Österreicher Cedric (27) ist Travel-Influencer im Anfängerstadium. Etwas über 3000 Menschen haben seinen Feed abonniert. Dass er sein Leben gern in den sozialen Medien ausbreitet, dürfte Andrina gefallen: Auch sie veröffentlicht als Fitness-Influencerin regelmässig Bilder von sich. Ob die beiden bald Couple-Goals-Pics posten werden?

Das sagt Andrina: «Cedric ist ein gutaussehender und selbstbewusster Typ. Er hat eine Megaausstrahlung! Seine bodenständige Art hebt ihn von seinen Mitkonkurrenten ab.»

Büro-Buddy Alex G.

Andrina ist als kaufmännische Angestellte nebem dem Influencen in einem Büro tätig. Alex G. (28) verbringt auch viel Zeit am Bürotisch: Er arbeitet als Account Manager. Beim Job scheinen die beiden gleich zu ticken. Auch bei der Freizeitgestaltung könnte es passen: Alex holt sich gerne einen Adrenalinkick – auch Andrina liebt Action. Bei seinem nächsten Abenteuer wäre die Bachelorette bestimmt dabei.

Das sagt Andrina: «Bei Alex ist es aufgrund seines Berner Dialekts nicht ganz einfach, alles zu verstehen. Er ist immer sehr positiv eingestellt, sehr sportlich und abenteuerlustig.»

Italo-Schweizer Jay

Jay (27) ist halb Italiener und halb Schweizer, bezeichnet sich als Naturalbodybuilder und legt als DJ auf. Das müsste bei Andrina gleich dreifach gut ankommen: Sie hat auch italienische und Schweizer Wurzeln, war früher Bodybuilderin und tanzt in ihrer Freizeit gern – womöglich bald zu Jays Sound?

Das sagt Andrina: «Jay ist der Vollblut-Italo. Er ist sehr temperamentvoll, emotional und hat immer einen Spruch auf Lager, um sich von der Masse abzuheben.»

Leserliebling Massimo

Massimo (23) hat Wurzeln in Thailand und Italien und arbeitet als Koch. Er hat sein Übergewicht mit eiserner Disziplin abtrainiert – und geht nun mit einem Traumbody in die Staffel. Damit hat der Luzerner die Herzen der 20-Minuten-Leser bereits erobert: Sie wählten ihn in unserer ersten Umfrage zum Favoriten.

Das sagt Andrina: «Massimo ist echt cool drauf. Er gehört zu dem Typ Menschen, der einen immer zum Lachen bringt. Er hat immer coole Sprüche auf Lager, sein Body und sein anziehendes Lächeln sind ein Plus.»

Alle 21 Kandidaten gibts oben in der Bildstrecke.

(afa)