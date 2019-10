Das sind die 20 Kandidaten für die neue Staffel

Am 18. Oktober startet die neue Staffel «Switzerland's next Topmodel». Zwei Wochen vor Sendestart wurden nun die Teilnehmer bekannt gegeben: Zehn Frauen sowie zehn Männer im Alter 17 bis 26 Jahren werden in der Casting-Show zu sehen sein.

Umfrage Wirst du die zweite Staffel SNTM schauen? Fix.

Ich bin gespannt, wie es Zoë macht, darum werde ich reinschauen.

Vielleicht zappe ich mal rein.

Nein, das Format interessiert mich nicht.



Zum zweiten Mal sucht Host Manuela Frey das beste weibliche oder männliche Schweizer Topmodel! Unterstützt wird sie in diesem Jahr durch die Schauspielerin und Influencerin Zoë Pastelle. Im grossen Finale mit Live-Entscheidung am 22. November warten auf die Siegerin oder den Sieger unter anderem ein Modelvertrag und ein Cover-Shooting mit Friday!

Infos auf sntm.prosieben.ch

20 Minuten ist Medienpartner von «Switzerland's next Topmodel». Zum zweiten Mal suchtdas beste weibliche oder männliche Schweizer Topmodel! Unterstützt wird sie in diesem Jahr durch die. Im grossen Finale mit Live-Entscheidung am 22. November warten auf die Siegerin oder den Sieger unter anderem ein Modelvertrag und ein Cover-Shooting mit Friday!

Was auffällt: Alle Nachwuchsmodels kommen aus der Deutschschweiz. Am meisten Teilnehmer liefert dabei der Kanton Zürich: Ganze sechs Zürcher ziehen ins Model-Rennen. Aus Luzern und dem Aargau stammen zudem je drei Teilnehmende.

Sendestart von SNTM ist am 18. Oktober um 20:15 auf Prosieben Schweiz.



In der Bildstrecke stellen wir dir die Kandidaten und Kandidatinnen vor – da erfährst du unter anderem, wer leidenschaftlicher Puppensammler ist, wer in seiner Freizeit mit seinen Hausschweinen joggen geht und wer mit einem Ex-«Bachelorette»-Kandidaten zusammen ist.

(mim)