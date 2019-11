Gaby ist Switzerland's next Topmodel

In der finalen Sendung mussten sich die letzten Vier der 2019er «Switzerland's next Topmodel»-Staffel im echten Modelleben beweisen. Jurorin und Host Manuela Frey (23) schickte ihre Schützlinge während der Berlin Fashion Week eine Woche lang in die deutsche Hauptstadt.

Die Herausforderungen: Auf eigene Faust Castings besuchen und möglichst viele Jobs an Land ziehen. «Zum Teil hätte ich am Abend heulen können, weil ich so am Arsch war», erzählt Kandidat Luca (17) am Ende der Woche.

«Noch nie so gefühlt wie jetzt»

Nach dem Walk für die Show des deutschen Stardesigners Marcel Ostertag, der in der Finalfolge als Gastjuror waltete, verkündete die Jury dann, welche zwei Nachwuchsmodels es ins Finale geschafft haben.

Ein emotionaler Moment für die letzten Vier: «Ich könnte grad losheulen», so Gaby (23) vor der Entscheidung. «Ich habe mich noch nie so gefühlt wie jetzt», sagte Thomas (21) über seine Gefühlslage.

Nur zwei kamen ins Live-Finale

Erster Finalist war Luca. Und das, obwohl er laut Manuela zwar bei High-Fashion-Kunden sehr gut ankomme, dafür aber im Commercial-Bereich eher weniger überzeuge.

Auch Gaby schaffte es in die letzte Runde. Für sie gibts von den Juroren nur Lob. Unter Tränen sagt sie: «Ich kann meine Emotionen nicht beschreiben. Ich bin so glücklich. Oh Gott, ich hätte das nie erwartet!»

Für Nayla Joy (21) war die Reise im Halbfinale zu Ende. Designer Ostertag fand: «Für mich bist du nicht das ideale Laufsteg-Mädchen.» Ihr spezielles Gesicht würde sich jedoch für Beauty-Kampagnen anbieten.

Auch für Thomas war es kurz vor dem Ziel vorbei. Er habe zwar Commercial-Kunden ergattert, tue sich aber mit Catwalk-Jobs schwer.

Modelvertrag und Friday-Cover

Gleich im Anschluss ans Berlin-Abenteuer fiel dann die Entscheidung, die live aus Zürich gezeigt wurde. Blablabla wurde zum zweiten Switzerland’s next Topmodel gekürt.

Die 23-Jährige erhält nicht nur einen Modelvertrag, sondern erscheint auch auf dem Cover der Dezemberausgabe des Friday Magazine.

Gabys erste Worte als SNTM-2019-Gewinnerin: «Ich zittere richtig. Oh my God, ich bin Switzerland's next Topmodel!»

(zen/shy)