Wann kommt die neue Staffel auf Netflix?

Endlich gibt es neue Folgen von «Rick and Morty»: Der US-amerikanische Cartoon-Sender Adult Swim, Heimat der bildlich bunten und humorig tiefschwarzen Comedy, strahlte in der Nacht auf Montag die erste Folge der vierten Staffel aus.

Die allgemeine Gefühlslage bei den Fans der Show ist klar. «Nach zwei langen Jahren endlich neue Folgen von ‹Rick & Morty›!»



After 2 long years NEW RICK AND MORTY pic.twitter.com/iunbN8WkgV — Moises Cardenas (@MoyCardenas7) November 11, 2019

Nach einer frischen Dosis «Rick and Morty» startet dieser User gleich gestärkt in die neue Woche.



Gesehen. Gefeiert. Gut in die Woche gestartet damit. Endlich Nachschub! #RickandMorty ist einfach zu gut! https://t.co/6F1s6wk0Pd — Chris Bendel (@Coyote_22) November 11, 2019

Er wohl ganz genau so.



Aufstehen, Fernseher an, erste Folge Staffel 4 #RickandMorty. Ich liebe es. — Chris Bendel (@Coyote_22) November 11, 2019

Die meisten User sind sich einig: Der Start in die vierte Staffel war ein «Knaller».



«Das Warten hat sich gelohnt», findet dieser Fan.



The new episode of #RickandMorty was awesome! This season is going to be great! pic.twitter.com/buOZ8AlDn6 — Brendon Thurber (@ThurberBrendon) November 11, 2019

Die Folgen inspirieren natürlich auch wieder reihenweise Memes.



Morty following the death crystal into a good future #RickandMorty #RickandMortyseason4 pic.twitter.com/4bLLXpCNXH — Laige Pindsey 🌌 (@iironicaa) November 11, 2019

Morty when Hologram Rick telling him how to bring his Rick back #RickAndMorty pic.twitter.com/Fa8yA0fsrg — Laige Pindsey 🌌 (@iironicaa) November 11, 2019

mfw watching the new Rick and Morty pic.twitter.com/BFvBz4qAHQ — Sam (@sam4realyo) November 11, 2019

Und hier noch etwas Internet-Randomness.



Rick and Morty season 4 premiere without context pic.twitter.com/ZLA3ScY0QD — KeatTheBeat (@Keat420) November 11, 2019

Aktuell gibts die neusten «Rick and Morty»-Episoden auf legalem Weg mit einem Account bei Adult Swim. Auch der deutsche Streaming-Anbieter TNT zeigt die Folgen in Originalversion, jeweils montags um 5.40 Uhr. Mittwochs um 22.40 Uhr kommt die neuste Episode auf TNT nochmals mit Untertiteln.

Wann Staffel 4 auch auf Netlix zu streamen sein wird, ist offen – es dürfte aber 2020 werden, wie diverse Branchenportale berichten. Fürs Erste sind für Staffel vier nur fünf neue Folgen angesagt. Dass es noch mehr werden dürften, ist aber wahrscheinlich.

Wenn Rick and Morty season 4 nicht auf Netflix erscheint, bin ich mad. — peb (@vielpeb) November 11, 2019

