Schweizer Drag Hayden hat sich in Aria «verguckt»

Sie kämpfen beide um den Titel «Queen of Drags» – aber abseits der Bühne knistert es zünftig zwischen der Berner Drag Hayden Kryze (20) und der Wolfsburgerin Aria Addams (22). In der zweiten Folge der Travestieshow vom Donnerstagabend lagen die zwei vor laufender Kamera kuschelnd auf einem Sofa, Aria streichelte Hayden übers Knie.

«Ja, wir sind in der Anfangsphase», bestätigte Hayden gegenüber Host Heidi Klum (46). Später erzählte die 20-Jährige, dass es einen Moment gegeben habe, in dem sie sich «ein bisschen in Aria verguckt» habe. Und Aria fügte an: «Ich finde es schön, manchmal von ihm in den Arm genommen zu werden.»

«Wir nehmen es, wie es kommt»

Wie es zwischen den beiden weitergehen wird? «Wenn wir ein bisschen Zuneigung brauchen, finden wir uns. Ansonsten machen wir unser eigenes Ding», sagte der Berner, der mit bürgerlichem Namen David heisst. Und er ergänzte: «Ich möchte mir Zeit lassen und noch keine Schlüsse ziehen. Wir nehmen es, wie es kommt.»

Die «Bild» wollte von den beiden wissen, ob sie auch nach den Dreharbeiten noch zusammen sind: Das sind sie gemäss der deutschen Zeitung aber nicht.

Besser als GNTM

Liebespaar hin oder her: «Queen of Drags» begeistert die Zuschauer – einige Twitter-User finden gar, dass die Drag-Show besser ist als «Germany's next Topmodel» ist.

Bei #GNTM musste ich öfter auf die Uhr schauen, weil es sich so gezogen hat.

Bei #QueenofDrags ist es das Gegenteil und wunder mich , dass die Show gleich vorbei ist 😬 — Like_a_Color (@Like_a_Color) November 14, 2019

Die performen allesamt besser, als alle Kandidatinnen von #gntm ever. #queenofdrags — Zina (@Alinealia) November 21, 2019

Und: Nebst purer Unterhaltung macht die Sendung auch darauf aufmerksam, dass Homosexualität in der Gesellschaft noch lange nicht als normal betrachtet wird.

So erzählte beispielsweise Candy Crash (32), dass sie sich erst «mit 23 oder 24» vor sich selber als schwul geoutet habe: «Ich wollte das selbst nicht sein, weil mir von klein auf gesagt worden war: ‹Hey, du bist schwul, Schwuchtel!› Wenn du als Kind noch keine Sexualität entwickelt hast und nur Beleidigungen hörst, dann möchtest du das selbst nicht sein.»

Samantha Gold ist raus

In der zweiten Folge musste Kandidatin Samantha Gold (35) die Sendung verlassen. Sie trug während ihrer finalen Performance flache Schuhe und hat als einzige Sängerin unter den Kandidatinnen nicht gesungen – ein No-go für die Jury. Damit kämpfen nun noch acht Drag-Künstler um die Krone.



