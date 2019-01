Heidi Klum macht Thomas Gottschalk zum Juror

Am 7. Februar startet die neue Staffel von «Germany’s Next Topmodel» auf ProSieben. Bereits jetzt kündet der TV-Sender eine grosse Änderung in der Castingshow an – Heidi Klum hat keine feste Jury mehr.

In den vergangenen Jahren wurde das Topmodel von Art-Director Thomas Hayo und Designer Michael Michalsky unterstützt. Nun werden die Juroren in jeder Folge ausgetauscht.

ProSieben setzt dabei auf eine Star-Rotation. Supermodels wie Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn sitzen an Klums Seite. Auch Stefanie Giesinger, die bei «Switzerland’s next Topmodel», Manuela Frey unterstützte, ist zu sehen.

Besserer Einblick in die Modewelt

Überraschenderweise nimmt auch Thomas Gottschalk an der Sendung teil. Wofür der Kult-Moderator zuständig ist, bleibt noch unklar. Auch Heidis bisherige Jury-Kollegen haben nicht ausgedient. Hayo und Michalsky werden ebenfalls zu sehen sein.

Das neue Konzept soll den Nachwuchs-Models helfen, sich im harten Fashion-Business durchzusetzen. Die wechselnde Jury soll einen vielfältigen Einblick in die Welt der Mode geben.

(fss)