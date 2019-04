Theresia schafft es nicht in die Top Ten von GNTM

In der zehnten Folge von «Germany's next Topmodel» hat Heidi Klum die entscheidende Phase der Casting-Show eingeläutet. Am Donnerstag ging es nämlich um den Einzug in die Top Ten. Als Unterstützung holte sich die 45-Jährige dieses Mal ein bekanntes Gesicht an die Juroren-Seite: Thomas Hayo.

«Bei GNTM gibt es kaum jemanden, der die Mädchen besser coachen könnte als er», sagt Klum über ihren Ex-Kollegen. Der 50-Jährige unterstützte die Mädchen bei der Umsetzung einer professionellen Choreographie, die sie bei der Entscheidung in einem Disco-Setting präsentieren sollten.

«Ich bin ein Körper-Klaus»

Für Kandidatin Theresia eine echte Herausforderung. «Na ja, tanzen ... Ich bin ja eher so ein bisschen der Körper-Klaus. Eigentlich tanze ich supergern. Aber meine Moves sind meist ein bisschen unkontrolliert», verriet die Hamburgerin.

Und tatsächlich: Zusammen mit Julia und Sayana führte sie die einstudierte Tanz-Choreografie vor – inklusive Solo-Performance. Während die anderen Mädchen überzeugen konnten, zeigte sich Heidi von Theresias Einlage schockiert. «Das geht gar nicht. Alles ist neben dem Takt. Aber auch alles», sagte die Model-Mama. Auch Hayo kritisierte die 26-Jährige: «Das ist wie ein verrückter Roboter-Tanz. Aber der Roboter ist kurz vor der Überlastung.»



Die Solo-Performance von Theresia.

Aus für Theresia

Ebenso der Entscheidungswalk, bei dem die Mädchen auf einer drehenden Schallplatte gehen mussten, wollte Theresia nicht gelingen. Hayo fand ihren Gang über den Runway sogar «ungewollt komisch».

Dementsprechend reichte es dann nicht für das Nachwuchsmodel. Theresia bekam kein Foto von Heidi Klum und muss nun ihre Koffer packen. «Es tut einfach weh. Es tut unglaublich weh. Ich wäre diesen Weg gern weitergegangen», sagte sie zum Abschluss.



Theresias letztes Interview siehst du im Video.

Welche Nachwuchsmodels es in die Top Ten von «Germany's next Topmodel» geschafft haben, siehst du oben im Video.



