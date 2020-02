Hier gibts die wichtigsten Oscar-Preisträger

Film

Umfrage Wie fandest du die Oscars? Das war eine wunderbare Show! Hach. So viele Emotionen.

Gleich wie jedes Jahr, weder top noch Flop.

Laaaaangweilig!

Ich hab nichts von der Show gesehen und enthalte mich.

«Parasite» des Südkoreaners Bong Joon-ho (50) wurde als bester Film ausgezeichnet. Der Horror-Comedy-Hybrid ist der erste nicht englischsprachige Film, der in dieser Kategorie gewinnt.

Joon-ho wurde ebenfalls als bester Regisseur gekürt und fürs beste Original-Drehbuch ausgezeichnet. Der Preis fürs beste adaptierte Drehbuch geht an Taika Waititi (44) für die Nazi-Komödie «Jojo Rabbit».

Schauspielerinnen

Laura Dern (53) holte den ersten Acting-Award des Abends ab: Sie wurde für ihre Rolle als toughe Anwältin in «Marriage Story» ausgezeichnet. Renée Zellweger (50) ist die besten Hauptdarstellerin – sie gewann mit ihrer Darstellung von Hollywood-Ikone Judy Garland in «Judy». Es ist ihr zweiter Oscar, zuvor wurde sie für «Cold Mountain» zur beste Nebendarstellerin gewählt.

Schauspieler

Die Favoriten räumten bei den Männern ab: Brad Pitt (56) ist mit seiner Rolle in «Once Upon a Time in Hollywood» der beste Nebendarsteller, Joaquin Phoenix (45) wird mit seinem Joker als bester Haupdarsteller geehrt.

(fim)