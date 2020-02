Hier ist Loredanas Rede in voller Länge

Hazel Bruggers Eröffnungsmonolog

Umfrage Hat dich Loco Escritos Rede berührt? Ja, sehr.

Nein, überhaupt nicht.

Musste einmal kurz schlucken.

Loco Escritos Dankesrede

Das sind alle Gewinner der 13. Swiss Music Awards

Stefanie HeinzmannLuca HänniHechtPatent OchsnerPatent OchsnerLoredanaMonet 192Loco Escrito «Punto»Muthoni Drummer QueenBazeStephan Eicher

Best Solo Act International: Billie Eilish

Best Group International: Rammstein

Best Breaking Act International: Billie Eilish

Best Hit International: Lady Gaga & Bradley Cooper «Shallow»

(fim)