Sechs Streaming-Tipps für den Rest deiner Ferien

True Crime

Darum gehts: Im Netz taucht ein Video auf, in dem zwei kleine Katzen gequält und getötet werden. Hobbydetektive auf Facebook machen sich auf die Suche nach dem Täter, den sie bald als Ex-Model Luka Magnotta entlarven. Der spielt ein Katz-und-Maus-Spiel mit ihnen, das in einem grausamen Mord endet.

Anschauen, weil sich hier ein WTF-Moment an den anderen reiht. Netflix beweist einmal mehr, dass der Streaming-Gigant der King bei True-Crime-Formaten ist.

jetzt auf Netflix

«Servant»

Mystery

Darum gehts: Ein Ehepaar versucht, den Schmerz um den Verlust seines toten Babys mit der Anschaffung einer lebensechten Puppe zu lindern. Doch mit dem Einzug der Puppe und der neuen Haushaltshilfe Leanne (Nell Tiger Free) mehren sich merkwürdige Vorfälle im Haus.

Anschauen, weil Schöpfer M. Night Shyamalan («The Sixth Sense», «Split») nach dem verkorksten «Glass» wieder zur Höchstform aufläuft.

jetzt auf Apple TV+



Der Trailer. (Video: Apple)

«You»

Thriller

Darum gehts: Nach seinem letzten Mord am Ende der ersten Staffel verlässt der charismatische Psychopath Joe Goldberg (Penn Badgley) New York und taucht mit neuer Identität im sonnigen Los Angeles auf. Dort will er sein nächstes Opfer um den Finger wickeln – mit allen Mitteln.

Anschauen, weil die Story aus der Perspektive eines Stalkers erzählt wird. Das ist nicht ganz unproblematisch, aber extrem spannend.

jetzt auf Netflix



Der Trailer. (Video: Netflix)

«The Aeronauts»

Action-Abenteuer

Darum gehts: Im Jahr 1862 schliessen sich die Ballonfahrerin Amelia Wren (Felicity Jones) und der Meteorologe James Glaisher (Eddie Redmayne) zusammen, um höher zu fliegen als jemals zuvor ein Mensch geflogen ist. Der Spielfilm ist ein Amazon Original und kommt am 6. Februar auch in die Deutschschweizer Kinos.

Anschauen, weil Jones und Redmayne seit «The Theory of Everything» ein unschlagbares Team sind.

jetzt auf Amazon Prime

«Messiah»

Drama

Darum gehts: Im Nahen Osten spielt sich ein mysteriöser Mann als neuer Prophet Gottes auf und schart schon bald eine beachtliche Gefolgschaft um sich. Eine CIA-Agentin will ihn als Betrüger entlarven, denn der Welt droht wegen der neuen Religion eine geopolitische Katastrophe.

Anschauen weil: die Idee, Jesus in einer Welt von Social Media und Sensationslust wiederauferstehen zu lassen, einfach genial ist.

ab 1. Januar auf Netflix



Der Trailer. (Video: Netflix)

«Das Boot»

Historien-Thriller

Darum gehts: Die Serie setzt ein Jahr nach den Ereignissen in Wolfgang Petersens Film «Das Boot» (1981) ein. Im Herbst des Jahres 1942 wird eine junge U-Boot-Besatzung auf eine Mission in feindliche Gewässer geschickt.

Anschauen, weil deutsche Sky-Originals (dort lief die Serie vor ZDF) seit «Babylon Berlin» neue Massstäbe setzen.

ab 3. Januar in der ZDF Mediathek



Der Trailer. (Video: Sky)

