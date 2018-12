«Ich hatte Sex mit Clive, auch nach dem Finale»

Die Fronten sind seit längerem verhärtet. Dass Sanja (26) die letzte Rose von Bachelor Clive (26) bekommen hat, stiess Konkurrentin Mia (22) sauer auf. Das liess die Drittplatzierte schon in mehreren Interviews durchblicken.

Mia hatte fest damit gerechnet, dass sie als Siegerin aus der siebten Staffel hervorgehen wird. Im Gespräch mit 20 Minuten sagt sie, wieso. «Clive und ich hatten Sex beim Dreamdate», spricht Mia erstmals Klartext, «deshalb war ich auch so entsetzt, dass ich die letzte Rose nicht bekommen habe.»

«Ich wollte nicht gemein sein»

Die Drittplatzierte setzt noch einen obendrauf: Es sei nicht dabei geblieben. «Wir hatten auch Sex nach den Dreharbeiten. Das letzte Mal nach der 3+-Weihnachtsparty.» Die war am 1. Dezember.

Sie habe lange nichts gesagt, weil sie Clive schützen und nicht öffentlich anschwärzen wollte. «Ich wollte nicht gemein sein», so die Zürcher Influencerin. «Denn ich weiss genau, wie sich Hate anfühlt.»

Sanja mit Vorwurf konfrontiert

Doch jetzt hat Mia genug. Ein Live-Interview von Clive und Sanja mit dem «Blick» habe bei ihr am Mittwoch das Fass zum Überlaufen gebracht. Darin hat der Bachelor abgestritten, dass es während der Staffel zu Sex gekommen sei und etwas zwischen ihm und Mia laufe. Sanja bezeichnete Mia zudem als «kleine Psychopathin», die «ein Realitätsproblem» habe und «nicht realisiert, dass Clive nichts von ihr will».

«Das lasse ich nicht auf mir sitzen, so kann man mich nicht hinstellen», stellt Mia jetzt klar. Zumal sie in der Zusatzfolge am Dienstag schon darüber gesprochen habe. Noch vor der Aufzeichnung der Sendung habe sie Sanja damit konfrontiert. Und auf die Frage von Moderator Rafael Beutl (32), warum sie so enttäuscht sei, habe sie vor laufenden Kameras gesagt, dass sie mit Clive «intimer als nur küssen» gewesen sei. Der Sender habe die Szene aber nicht gezeigt.

«Es kommt oft vor, dass im TV nicht alle Szenen gezeigt werden können», begründet 3+ auf Anfrage. «Allein aus Zeitgründen müssen Szenen geschnitten werden. Zudem können nicht alle Situationen, die nicht vor der Kamera geschehen sind, in dieser Sendung ausgestrahlt werden, da dies für Verwirrung beim Zuschauer sorgt.»

Clive bleibt bei seiner Version

Und was sagt Clive zu Mias Aussagen? Der Aargauer Finanzberater bleibt dabei: Er habe nie Sex mit ihr gehabt. «Krass, dass sie Gerüchte in die Welt setzt, die nicht stimmen», sagt er zu 20 Minuten, «ich habe sie in der Sendung so weit kommen lassen, weil ich wusste, dass sie ein grosses Herz hat.» Da habe er sich wohl getäuscht. «Vielleicht ist es ihre Strategie, um im Gespräch zu bleiben.»

