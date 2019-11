Jill und Jonas sind doch mehr als nur Freunde

«Friday»-Covershooting, Topmodel Tamy Glauser (34) als Coach, Mentos-Kampagne, Runway vor dem Zürcher Opernhaus – in der fünften Folge von «Switzerland’s next Topmodel» war so einiges los. Eine Enthüllung hat jedoch alles in den Schatten gestellt: Kandidatin Jill (22) gesteht endlich, dass sie und der bereits ausgeschiedene Jonas (18) doch nicht nur Freunde sind.

Bei den beiden knisterte es während des gemeinsamen Shootings in Folge drei ordentlich. Host Manuela Frey (23) stellte danach fest: «Ihr wärt ein herziges Pärli!» Die beiden machten danach aber klar, dass sie sich zwar gut verstehen, aber die Gefühle rein platonischer Natur sind – schliesslich sind sie beide in Beziehungen.

Jill ist sich ihrer Beziehung nicht mehr sicher

Zwei Sendungen später erfahren wir nun, dass es wohl doch nicht nur vor der Linse gefunkt hat. Die Offenbarung platzt aus Jill raus, als die angehenden Models emotionale Videobotschaften von ihren Liebsten zu Hause erhalten.

Der Freund der Aargauerin lässt sie wissen, dass nicht nur er, sondern auch ihre drei Katzen sie vermissen würden. «Ich liebe dich ganz, ganz fest. Es ist nicht dasselbe ohne dich», beendet er seine Nachricht.

Jill ist sprachlos, Tränen kullern – aber nicht nur, weil sie gerührt ist, wie wir gleich erfahren: «Es ist eine schwierige Situation, wenn man so lange weg ist und viel Zeit zum Nachdenken hat – und sich danach vielleicht in gewissen Sachen nicht mehr so sicher ist.» Kandidat David (19) bringt danach auch noch Jonas ins Spiel: «Es macht alles schwieriger, wenn man auf zwei Hochzeiten tanzt.»

«Sag nichts, was unser Leben zerstört»

Als wäre die Stimmung nicht schon angespannt genug, wird für Jill jetzt noch eine zweite Videobotschaft abgespielt – von Jonas! Das Drama ist komplett.

Der 18-Jährige teilt ihr mit, dass er viel an sie denke und immer für sie da sei. «Ich hoffe, du gewinnst das», so Jonas. Vor der Kamera macht Jill dann endlich reinen Tisch: «Wir haben eventuell Gefühle füreinander.» Noch sei aber unklar, wie es nach der Show weitergehen solle zwischen den beiden.

Um Klarheit zu schaffen, meldet sich die sichtlich nervöse Jill per Videoanruf bei Jonas und teilt ihm mit, dass die anderen von ihrem Geheimnis wüssten. Ob er mit seiner Freundin Schluss machen werde? «Ich weiss es nicht, ich muss schauen», erwidert Jonas. «Mach oder sag einfach nichts, was uns zwei danach das Leben zerstört», mahnt der Berner zum Schluss.

Gegenüber 20 Minuten wollten sich weder Jill noch Jonas weiter zum Thema äussern.

Für zwei Models war nach der fünften SNTM-Folge Schluss: David und Jill.

Ins Halbfinale einziehen dürfen: Gaby, Luca, Nayla Joy, und Thomas.





