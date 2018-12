Die Schweizer TV-Löwen sind bekannt

Die Idee ist simpel: Jungunternehmer stellen während kurzen Pitches ihre Geschäftsidee vor und buhlen um die Gunst der «Löwen» – erfolgreiche Unternehmer, die in die Start-ups investieren. Kommt das Produkt oder die Dienstleistung an, bekommen die Kandidaten Kapital für ihr Business.

Was in Deutschland und weiteren 34 Ländern schon seit einiger Zeit erfolgreich funktioniert, kommt nun auch in die Schweiz: Im Mai 2019 startet TV24 eine erste Staffel «Die Höhle der Löwen Schweiz» mit sechs Episoden.

Fünfköpfige Löwen-Jury

20 Minuten hat schon im Sommer georakelt, wer auf den Investorensesseln Platz nehmen könnte. Jetzt steht fest: Unternehmer-Gattin Irina Beller oder oder Rundfunk-Pionier Roger Schawinski sind nicht dabei.

Stattdessen bilden Onlinehandel-Experte Roland Brack, Business-Apartment-Pionierin Anja Graf, Technologieunternehmerin Bettina Hein, Nachhaltigkeitsunternehmer Tobias Reichmuth und Verleger-Mogul Jürg Marquard das Löwen-Ensemble. Das geben die Showmacher am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung bekannt.

«Schon viele Entscheidungen getroffen»

Roland Brack von brack.ch findet es wichtig, das Unternehmertum in der Schweiz zu fördern. «Wir liefern heute schon täglich tausende Pakete aus einem Sortiment von mehr als 200'000 verschiedenen Artikeln ab unserem eigenen Lager aus. Wir freuen uns darauf, Start-ups mit spannenden Produkten zu unterstützen», wird er in der Mitteilung zitiert.

Jürg Marquard, der 2005 schon in der Reality-Serie «Traumjob» TV-Erfahrung sammelte, baut auf sein Netzwerk und seine Erfahrung. «Ich habe in meinem Leben schon viele Investment-Entscheidungen getroffen», sagt er, «die erfolgreichsten waren in der Regel die, bei denen ich mich weitgehend auf mein Bauchgefühl verlassen habe. Mal sehen, ob dies in der ‹Höhle der Löwen› auch der Fall sein wird.»

Jungunternehmer können sich noch bis am 31. Dezember via TV24-Website fürs laufende Casting bewerben.

(kfi)