«Natürlich habe ich schon sehr viel Geld verloren»

In 22 Ländern flimmert das erfolgreiche Format bereits seit Jahren über den TV-Bildschirm. Nun brüllen die Löwen auch in der Schweiz.

Ab Dienstagabend nehmen fünf der erfolgreichsten Unternehmer des Landes in der «Höhle der Löwen Schweiz» Platz und entscheiden, in welches der 42 Start-ups der ersten Staffel sie ihr Geld investieren – und in welche nicht.

Drei Minuten lang haben die engagierten Jungunternehmer Zeit, um die Gunst der Löwen zu buhlen – und die sollten sie nutzen. Kommt nämlich eine Investition zustande, kann das der Startschuss für eine rasante Entwicklung mit neuen Verkaufskanälen und explodierenden Umsätzen bedeuten.

Die Schweizer Löwen

Die Löwen der Schweizer Ausgabe der Gründershow sind Nachhaltigkeitsunternehmer Tobias Reichmuth (40) und sein treuer Begleiter Fritz the Dog, Verleger Jürg Marquard (73), Visionsapartments-Gründerin Anja Graf (41), Brack.ch-Chef Roland Brack (46) und Pixability-Gründerin Bettina Hein (44).

Sie bringen nicht nur Geld aus ihrem Privatvermögen, sondern auch Know-how und gute Kontakte für ihre potenziellen künftigen Schützlinge mit.



Bereits in der ersten Folge wagen sich sechs Start-ups aus den Kantonen Zürich, St. Gallen und Basel-Stadt in die Höhle. Darunter Kompotoi des 34-jährigen Jojo Lindner aus Wila (ZH), Ecoleo von Markus Fust und Serge Eggler aus Wil (SG) und Chilli Feet von Roland Brüniger aus Ottenbach (ZH).

Wir haben einen Blick hinter die Kulissen der Show geworfen und die fünf Schweizer Investoren gefragt, ob sie beim Investieren bereits Geld verloren haben, wo ihre finanzielle Schmerzgrenze liegt und was sie zu guten Löwen macht – zu sehen ganz oben im Video!

«Die Höhle der Löwen Schweiz» läuft dienstags um 20.15 Uhr auf TV24.