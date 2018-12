Kellnerin flirtet mit Clive während dem Einzeldate

Seit Beginn der 2018er Staffel von «Der Bachelor» scheint Kandidatin Fabienne (25) unsterblich in Clive (26) verliebt zu sein, was – zusammen mit den Streitereien mit ihren Co-Rosenjägerinnen – bereits für eimerweise vergossene Tränen sorgte.

Umfrage Wie reagierst du, wenn die Kellnerin/der Kellner dein Date angräbt? Ich bleibe cool. Und wenn mein Date darauf eingeht, ist sie/er sowieso nichts für mich.

Ich würde freundlich, aber bestimmt mein Revier markieren. Mit Zungenküssen, zum Beispiel.

Ich würde ausrasten und (für Kellnerin/Kellner) hoffen, dass das Personal mein normales Besteck noch nicht gegen ein Steakmesser ersetzt hat.

Ich gehe mit meinen Dates nie aus. Bin halt Profi.

Ich habe nie Dates. Falls jemand hier mit mir ausgehen möchte, dann ruf mich an unter 07[technische Störung, Anzeigefehler]. Ich freue mich!



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

In Folge sieben nun steht ihr seid Drehtag eins herbeigesehntes und durchaus auch etwas überfälliges romantisches Einzeldate (also Candle-Light-Dinner, nicht «bloss» Bungee-Jumping) an, bei dem die Luzernerin dem Aargauer sogar einen ihrer berühmt-berüchtigten Liebesbriefe vorlesen will.

Blöd: Dabei drängt sich ständig die Kellnerin zwischen die beiden und macht den Bachelor sehr offensichtlich an. Blöder: Sie tut das, weil Clive sie darum gebeten hat, um Fabiennes Mass an Eifersucht auszuloten. Am blödesten: Fabienne geht den beiden voll auf den Leim.

Im Video oben siehst du, wie Fabienne deswegen zum Schluss sogar handgreiflich wird.

Und ob ihre Reaktion rosentechnisch negative Konsequenzen nach sich zieht, erfährst du am Montagabend ab 20.15 Uhr auf 3+.

(shy)