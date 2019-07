Andrina nennt Kenny schon «Schatzi»

In der letzten Nacht der Rosen vergab Bachelorette Andrina (26) ihre finale Schnittblume an den Zürcher Architekturstudenten Kenny (23). Doch hielt die Zuneigung zwischen ihnen auch nach den Dreharbeiten an?

Am Montagabend nahmen Andrina und Kenny in der Zusatzfolge von «Die Bachelorette» auf der Couch vis-à-vis von Moderator Rafael Beutl (33) Platz – und gaben endlich die Antwort auf die Pärchen-Frage: «Ich glaube, das sagt schon alles», sagt Kenny – und küsst Andrina leidenschaftlich.

Die Chemie zwischen ihnen habe einfach gestimmt. «Es ist immer noch ein sehr emotionaler Moment für mich», schwärmt Andrina mit Tränen in den Augen, «ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte.»

Date in Portugal

Ihr erstes Treffen nach dem Finale fand in Portugal statt.

Mit «Schaatziiiiiiiiii» begrüsst die Influencerin ihren auf Krücken daherhumpelnden Freund am Strand. Beim Tennisspielen habe er sich «vielleicht» die Bänder gerissen.

Auf dem Ferienprogramm der Frischverliebten: ein romantischer Ausritt, ein Strandpicknick und Bootsausflug – immer mit dabei: viele Gefühle und Wein.

Was zum Schluss des Einspielers folgt, ist dann doch Next-«Bachelorette»-Level: «Ich habe es noch nie einer Frau gesagt, aber ich liebe dich», sagt Kenny. «Ich liebe dich auch», antwortet Andrina. Und auch Beutl gesteht: «Ich liebe euch auch!»

Was sonst noch geschah:

Achis Sexualität

Die Teilnahme des bisexuellen Achi (29) an der 3+-Kuppelshow gab in der Reunion-Folge Anlass für eine Diskussion. Wer sich erinnert: Einige Mitkandidaten wollten in der Villa nicht mit dem Österreicher in einem Zimmer schlafen – allen voran Mike. Seine Ausrede: «Man kann nicht jeden Menschen mögen.» Achi fragt empört, ob sie gedacht hätten, dass er jede Nacht in ein anderes Bett klettern würde.

«Es ging gar nicht darum», wirft Levin ein. Doch Fabio sagt: «Mindestens sechs bis sieben Leute haben negativ über das Thema geredet.»

Und weiter: «Ich habe weder mit meiner Sexualität noch mit der Sexualität anderer ein Problem. Dass man in der heutigen Zeiten immer noch so darüber reden muss, geht gar nicht.» Achi selbst kanns auch nicht verstehen – und mag das Thema nicht mehr hören. «Aus die Maus, fertig!»

Alle gegen Levin

Vom Drittplatzierten Levin will Beutl wissen, warum er Andrina von der Kusswette zwischen Jay und Danilo erzählt habe. «Wenn es um Gefühle geht, dann sollte man so etwas einfach ansprechen», so Levin. Danilo fand den Verrat allerdings «scheisse».

Daraufhin wird Levin plötzlich zur Zielscheibe: «Egal, was in der Villa passiert ist, du hast es sofort Andrina erzählt», wirft Jay dem Zürcher vor. Die Bachelorette nimmt Levin jedoch in Schutz: «Stimmt nicht! Er hat mir nie etwas gesagt.» Laut Dragan muss es aber jemand gewesen sein.

Fabio und die andere Frau

Kaum ist die Diskussion um Levin beendet, gesteht Fabio: «Ich hab einer anderen Frau geschrieben. Allerdings erst, als ich gemerkt habe, dass es zwischen Andrina und mir nicht funkt.»

Es sei dann mehr passiert, was Levin und Jay mitbekommen hätten. «Ich hätte es Andrina gesagt, hätte sie mich gefragt. Trotzdem wollte ich bei dem Abenteuer dabei sein und es weiterhin geniessen.»

Die Bachelorette zeigt sich geschockt, Jay findets frech. «Du hast anderen die Chance genommen, die es ernst gemeint haben», sagt der DJ.

