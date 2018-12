Sanja, so vermeidest du Fettnäpfchen

Mit der letzten Rose von Bachelor Clive Bucher (26) stieg für seine Auserwählte Sanja das Interesse an ihr in der Öffentlichkeit noch mehr. Seit Montag beherrscht das neuste Paar der Kuppelshow die Schlagzeilen – aber selten im positiven Sinne.

Vor allem die 26-Jährige erntete in den letzten Tagen aufgrund fremdenfeindlicher Aussagen in einem Interview mit Watson.ch und dem Tragen von Echtpelz Kritik. Im Minutentakt hagelte es böse Kommentare auf Instagram.

Um Sanja zu helfen, ihr Image ins richtige Scheinwerferlicht zu rücken, haben wir einen kleinen Knigge für sie vorbereitet.

Der Umgang mit Pelz

Am Final-Tag von «Der Bachelor» posierte Sanja auf Insta in eine dicke Pelzjacke eingepackt. Obwohl ihre Follower alles andere als begeistert waren, zeigte sich die Wienerin auch am Tag darauf gegenüber 20 Minuten uneinsichtig.

Nur Stunden später teilte sie dann ein weiteres Bild mit der Jacke und kommentierte trotzig: «Mit euren unnötigen Kommentaren werdet ihr nichts erreichen, ausser, dass ich noch mehr Fotos von noch mehr Pelz poste!»

So gehts besser: Liebe Sanja, dir als nun öffentliche Person muss bewusst sein, dass deine Taten positive und negative Konsequenzen haben. Die Gesellschaft verabscheut Pelzträger und das Kokettieren mit solchen Jacken finden viele abscheulich. Wenn du also gern das Fell toter Tiere am Körper trägst, dann tue es doch besser im Privaten und mach nicht auch noch Insta- Werbung für die Echtpelz-Jacken. Oder: Steig komplett auf Fake-Fur um – den Tieren und deinem Image zuliebe.

Der Umgang mit #Metoo

In ihrem ersten Interview mit 20 Minuten wollten wir von Sanja wissen, ob in Zeiten von #MeToo die Sendung «Der Bachelor» noch angebracht ist. Ihre Antwort: betretenes Schweigen. Sie hätte von der Debatte nichts mitbekommen und auch der Name Harvey Weinstein sage ihr nichts.

So gehts besser: Hach, Sanja! In den Medien und auf den Social-Media-Kanälen war der Hashtag #MeToo in den letzten 14 Monaten omnipräsent. Somit ist es schwer vorstellbar, dass die Debatte komplett an dir vorbeigegangen ist. Zur Erklärung: 2017 nutzte die Schauspielerin Alyssa Milano den Hashtag #MeToo, um Frauen zu ermutigen, ihre Erfahrungen zu sexuellen Übergriffen zu teilen.

Kurz zuvor war der US-Filmproduzent Harvey Weinstein der sexuellen Belästigung beschuldigt worden. Tausende Frauen folgten dem Aufruf, Dutzende Fälle von sexuellem Missbrauch kamen ans Tageslicht. Es ist ein wichtiges Thema, das sowohl Männer als auch Frauen betrifft. Also: In Zukunft etwas mehr Zeitung lesen!

Der Umgang mit Fremdenfeindlichkeit

Am Dienstag sagte Sanja im Interview mit Watson.ch, sie würde prompt die SVP wählen, wenn sie könnte. Der Grund: «Bei uns sind alle gegen Ausländer. Weil wir zu viele haben.» Am Mittwoch klärte sie im «Blick»-Livetalk auf, sie habe selbst im Bereich der Einwanderung gearbeitet und habe mitbekommen, wie «Leute immer wiedergekommen sind, aggressiv waren und genervt haben». Und stellt klar: «Ich habe nichts gegen Ausländer und bin definitiv nicht rassistisch.»

So gehts besser: Eine politische Prägung ist nur schwer wieder loszuwerden. Sanja, in deiner Erklärung verrätst du zwar den Grund für deine Meinung, solltest dich bei solchen Themen in Zukunft aber vielleicht etwas überlegter ausdrücken.

Der Umgang mit Followern

Ob es nun das Thema Pelz oder ihre Aussage über politische Tendenzen ist, Sanja sorgte in den letzten Tagen für viel Furore. Ihre Art damit umzugehen: trotzen und zurückmotzen.

So gehts besser: Mit Sturheit und Aufsässigkeit wirst du, liebe Sanja, nicht weit kommen. Dein Post, in dem du trotzig sagst, dass du jetzt erst recht mehr Bilder mit der Echtpelz-Jacke veröffentlichen wirst, lässt dich leider sehr unsympathisch und taktlos wirken – obwohl du es (vermutlich) gar nicht bist. Bei deiner Erklärung zum vermeintlichen Rassismuseklat auf Insta hast du es doch auch geschafft:

Somit unser Tipp an dich: Versuche, mit den Hasskommentaren und negativen Schlagzeilen sachlich und mit dem guten alten Wiener Charme umzugehen. Das erspart dir mehr Sorgenfalten und weniger Stress.

