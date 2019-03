«Drake & Josh» arbeiten an ihrem Comeback

Spekulationen um ein mögliches Reboot der Nickelodeon-Serie «Drake & Josh» halten sich seit längerem. Schliesslich hoffen Fans schon seit dem Absetzen der Serie vor zwölf Jahren darauf, dass die Hauptdarsteller Drake Bell und Josh Peck noch einmal in ihre Rollen als Stiefbrüder schlüpfen.

Umfrage Wirst du dir das «Drake & Josh»-Reboot ansehen? Ja, darauf warte ich schon Jahre.

Das weiss ich noch nicht.

Nein, die Serie habe ich früher schon gehasst.

Ich höre das erste Mal von «Drake & Josh».

Langsam habe ich genug von den vielen Reboots.

Die News

Nun sieht es tatsächlich so aus, als ob «Drake & Josh» bald auf die Bildschirme zurückkehren wird. In einem Interview mit «People» verrät der mittlerweile 32-jährige Drake am Donnerstag: «Wir arbeiten da an etwas. Ich denke, wir haben eine super Idee. Es wird viel kreativer und cooler.»

Konkrete Details zum Reboot gibt er noch nicht preis, doch fest steht: Drake und Josh sind aktuell mit verschiedenen Sendern im Gespräch. Bevor die beiden auf die Bildschirme zurückkehren, blicken wir jedoch in die Vergangenheit. Was hat sich bei den Schauspielern in den letzten Jahren getan?

Drake Bell

Das Ende von «Drake & Josh» im Jahr 2007 sollte für Drake Bell der Start einer Karriere als Musiker sein. Der grosse Erfolg blieb jedoch bis heute aus. Aktuell versucht Drake, seine Karriere mit Latin-Pop in Schwung zu bringen: Vor kurzem brachte er die Single «Fuego Lento» heraus.

Josh Peck

Besser läuft es momentan für Josh Peck. Der 32-Jährige hat mittlerweile auf Youtube umgesattelt, wo sein Kanal über 2,7 Millionen Abonnenten zählt. Auch privat läuft es bei Josh rund: Im Dezember hat seine Ehefrau Paige O'Brien das erste gemeinsame Kind zur Welt gebracht.

War da nicht noch ein Streit?

Nach dem Ende der Serie schien es lange so, als ob Drake und Josh nie wieder gemeinsam vor der Kamera stehen würden. Grund war ein heftiger Streit – der schlussendlich dazu führte, dass Josh seinen TV-Bruder 2017 nicht zu seiner Hochzeit einlud.

Mittlerweile wurde das Kriegsbeil aber begraben. Kürzlich blickten die beiden in einem Youtube-Video sogar gemeinsam auf ihre Zeit bei «Drake & Josh» zurück. Und Josh bestätigt den Fans: «Zwischen mir und Drake ist alles cool. Alles andere liegt hinter uns.»

Wie sehr sich die Schauspieler optisch verändert haben, siehst du in der Bildstrecke oben.

(anh)