GoT wird «Lord of the Rings» übertrumpfen

Schon vor knapp einem Jahr wurde von der «längsten ‹Game of Thrones›-Schlachtszene überhaupt» berichtet, als die Dreharbeiten zu dieser nach 55 (!) Tagen abgeschlossen wurden. Nun hat «Entertainment Weekly» Details zu dieser Sequenz veröffentlicht.

Umfrage Spielst du im Team «Game of Thrones» oder im Team «The Lord of the Rings»? Wieso soll ich mich für ein Team entscheiden, wenn beides grandios ist?

Team «Game of Thrones»!

Team «The Lord of the Rings»!

Für keines, ist beides Fantasykram.

Äh, Team «Grey's Anatomy» denks?!



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Warnung: Es folgt ein winziger Spoiler zur Location dieses Konflikts. Jetzt gleich, im nächsten Satz.

Die Schlacht findet in Winterfell statt, dem Zuhause der Starks, wo sich die liebgewonnenen Protagonisten Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) und Brienne of Tarth (Gwendoline Christie) der Untoten-Armee des gefürchteten Night King (Vladimír Furdík) stellen.

Peter Jacksons Schlacht-Herrschaft wackelt

Die Szene wird aber nicht nur das längste Gefecht der Hit-Serie sein. Diese Episode der finalen achten Staffel von «Game of Thrones» soll laut dem Hintergrundbericht von «Entertainment Weekly» «die längste am Stück gezeigte Schlacht beinhalten, die jemals auf Film gebannt wurde» – also alle bisherigen Gefechte der Film- und TV-Geschichte in den Schatten stellen.

Demnach auch die Belagerung von Helm's Deep am Ende des 2002er-Fantasy-Epos «The Lord of the Rings: The Two Towers», die knappe 40 Minuten des dreistündigen Filmes ausmacht – also fast einen Viertel der Laufzeit. Auch andere grosse Schlachten aus der Kinogeschichte (oben im Video!) will «Game of Thrones» damit übertrumpfen.



Der Beginn der Schlacht um Helm's Deep im zweiten «The Lord of the Rings»-Film. (Quelle: Youtube/Skober)

40'000 Schritte pro Tag

Während elf Wochen à fünf Arbeitstagen – macht 55 Drehtage, also fast drei Monate – haben bis zu 750 Leute gleichzeitig an der nachts spielenden Szene gearbeitet.

«Ich habe gehört, die Schrittzähler der Crew haben 40'000 Schritte pro Tag angezeigt», zitiert «Entertainment Weekly» Ser-Davos-Seaworth-Darsteller Liam Cunningham.

Maisie Williams wollte «einfach nur noch weinen»

Die Dreharbeiten fanden auf dem Land und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt statt. Maisie Williams, deren Figur Arya erstmals in der Serie an einem der grossen Gefechte teilnimmt, erzählt: «Niemand kann dich darauf vorbereiten, wie körperlich auslaugend das ist.»

«Es hört einfach nicht auf»

«Nacht für Nacht, immer und immer wieder, und es hört einfach nicht auf», fährt sie fort. «Du darfst nicht krank werden und du musst auf dich achten, weil es so viel zu tun gibt, das niemand sonst tun kann. Es gibt Momente, in denen du völlig am Ende bist und einfach nur noch weinen willst.»

Staffel acht von «Game of Thrones» läuft am 14. April auf dem US-Bezahlsender HBO an. Die finale sechste Episode der Season wird am 19. Mai ausgestrahlt.



Am Dienstagabend hat HBO den offiziellen Trailer zur finalen achten Staffel veröffentlicht. (Video: HBO)

(shy)