Der Schweizer «Tatort» bekommt mit Anna Pieri Zuercher (40) und Carol Schuler (32) zwei neue Gesichter. Die beiden Schauspielerinnen bilden das neue Kommissarinnen-Team Isabelle Grandjean und Tessa Ott, das ab 2020 in Zürich ermitteln wird.

Der erste Fall der beiden Ermittlerinnen wird ab Ende 2019 produziert und im Herbst 2020 ausgestrahlt. Bis dahin wird die 17. und letzte «Tatort»-Episode des Luzerner Teams Ritschard (Delia Mayer) und Flückiger (Stefan Gubser) ausgestrahlt sein.

Zwei Frauen ermitteln neu für den Zürcher «Tatort»

Zürich steht für Vielfalt

An der «Tatort»-Medienkonferenz des SRF am Mittwochnachmittag erklärten die Macher, dass sie nicht von Anfang an ein weibliches Duo angedacht hätten. Die Figuren, welche die Autoren entwickelt haben, hätten sich dann aber als Frauen herauskristallisiert.

Auch der Handlungsort Zürich sei nicht von Beginn weg klar gewesen, sondern durch die Storys bestimmt worden. Die Wahl fiel auf die Limmatstadt, weil diese für ihre Vielfalt bekannt sei. Vielfalt in Politik, Wirtschaft und Kultur. Das sei ein spannendes Feld für Kriminalfälle.

Polizei hat keinen Einfluss auf die Storys

Die Kantonspolizei Zürich sei in den Produktionsprozess eingebunden. Das sei für die Logistik und Organisation enorm wichtig, heisst es weiter vonseiten SRF. Auch die Autoren würden von der Polizei unterstützt.

Bei den Geschichten hätten die Gesetzeshüter allerdings kein Mitspracherecht. Und die Schreiber haben dementsprechend alle Freiheiten.

