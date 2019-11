Was ist in Lizzos winziger Tasche drin?

US-Superstar Lizzo (31) hat an den gestrigen American Music Awards keinen der drei Preise gewonnen, für die sie nominiert war. Das Internet ist sich aber einig: Der inoffizielle Titel für das beste Accessoire des Abends gebührt zweifellos ihr. Die Sängerin und Rapperin erschien auf dem roten Teppich nämlich mit der wohl kleinsten Designer-Tasche der Welt.

And the best purse of the night goes to Lizzo #AMAs pic.twitter.com/3T1kOUFa9R — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) November 24, 2019

Nicht nur ihr oranges Rüschenkleid kommt aus dem Hause Valentino, sondern auch die Micro-Tasche. Auf dem roten Teppich verrät die Body-Positivity-Ikone, dass das winzige Accessoire eine Sonderanfertigung ist. Es gibt nur drei Stück davon!

Lizzo postete ihren Look natürlich auch auf Instagram und schrieb ganz Lizzo-Style: «Die Tasche ist gross genug, für die F*cks, die ich gebe.» Stardesigner Jacquemus – selbst bekannt für seine Micro-Taschen – kommentierte ihren Beitrag mit einem Lupen-Emoji. Ariana Grande schrieb «herzigst» und Lil Nas X postete drei Herzaugen-Emojis.

Bei dieser Steilvorlage liessen natürlich auch die Memes nicht lange auf sich warten. «Lizzo hat mein Erspartes an die AMAs mitgenommen», twitterte das Magazin «Paper».

lizzo brought my life savings to the #AMAs! pic.twitter.com/jTvKsWWkZL — PAPER Magazine (@papermagazine) November 24, 2019

Eine Studentin meint: «Lizzo trägt die verbliebene Motivation mit sich rum, die ich noch habe, um es durch das Semester zu schaffen.»

lizzo carrying the amount of motivation I have left to make it through the rest of this semester: pic.twitter.com/FoIE15h3Gk — brittany (@mogirlprobs) November 25, 2019

«Die Tasche hat etwa die Grösse meiner Geduld», heisst es in einem weiteren Tweet.

Lizzo’s bag is about the size of my patience 👌🏽 pic.twitter.com/MwmkP9cqg4 — Roxanne Ashley Heart (@msflamingroxy) November 25, 2019

Natürlich rätseln alle, was in dem klitzekleinen Täschchen drin ist: Die Spekulationen gehen von Cheetos über einen Schlüssel zum Schliessfach, wo ihre echte Tasche ist, bis hin zu «deine Mutter».

Die Frage ist gerade so brennend, dass die Tasche jetzt einen eigenen Twitter-Account namens «Lizzo's Tiny Bag» hat. In der Beschreibung steht: «Ihr wollt wissen, was in mir drin ist?»

Lizzo selbst beantwortete die Frage bereits auf dem roten Teppich – auf ihre Art: «Ich habe Tampons da drin, eine Flasche Tequila und Kondome».

