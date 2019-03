«Als Lena sich umdrehte, verlor ich fast den Faden»

Luana, was ging dir durch den Kopf, als Lena bei deiner Blind Audition den Buzzer gedrückt hat?

In diesem Moment hätte ich fast den Faden verloren, weil ich so glücklich war. Ich wollte nämlich schon von Anfang an zu Lena und als sie sich für mich entschieden hat, war das ein unbeschreibliches Gefühl.

Hast du damit gerechnet, dass sich bei dir jemand umdreht?

Ich habe meine Chancen als relativ gut eingeschätzt, weil ich finde, dass meine Stimme Gefühle sehr gut vermittelt und ich so auch die Leute berühren kann.

Dann warst du gar nicht nervös?

Doch, sogar sehr, ich war voller Adrenalin. Als ich dann angefangen habe zu singen, ging das Herzklopfen aber komplett weg. Beim Singen vergesse ich alles um mich herum und ich fühle mich einfach mega wohl. Ich geniesse es auch sehr, auf der Bühne zu stehen.

Seit wann singst du denn?

Schon seit ich sprechen kann. Ab der dritten Klasse ging ich in einen Chor. Wenig später bin ich dort aber ausgetreten, weil ich mich auf meine eigene Stimme konzentrieren wollte. Deswegen nehme ich seit der vierten Klasse einmal in der Woche Solo-Unterricht.

Wie denken deine Freunde und Familie über die Teilnahme bei «The Voice Kids»?

Sie haben meine Leidenschaft für Musik schon immer unterstützt. Deswegen freuen sie sich umso mehr mit mir und sind auch sehr stolz auf mich. Das ist mega schön zu wissen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.

Du gehst in die dritte Sek. Wie lässt sich der Unterricht mit «The Voice Kids» vereinbaren?

Meine Schule steht zum Glück voll hinter mir. Deswegen ist es auch kein Problem, wenn ich wegen der Show mal im Unterricht fehlen muss oder etwas verpasse.

Wie sehen deine Zukunftspläne aus?

Mein Traum ist es, irgendwann mit meiner eigenen Musik Geld zu verdienen und davon leben zu können. Im Sommer mache ich aber zuerst ein Austauschjahr in Amerika. Ich hoffe, dass ich dort viel singen kann und sich für mich vielleicht sogar ein Türchen öffnet.



«The Voice Kids» läuft jeweils am Sonntagabend um 20.15 Uhr auf Sat 1.

