Luizella (18) darf nicht an DSDS-Recall

Xavier Naidoo (47) war so begeistert von Luisa Josés (18) Auftritt beim Casting von «Deutschland sucht den Superstar», dass er der Schülerin aus Dottikon AG direkt das goldene CD-Ticket für den Auslands-Recall in Thailand in die Hand drückte.

Am Samstag strahlt RTL nun die erste DSDS-Folge von Thailand aus – aber Luisa aka Luizella wird darin nicht zu sehen sein, heisst es in einer Mitteilung.

Bis zur letzten Minuten gewartet

Für ihr Thailand-Visum hätte die in der Schweiz lebende Angolanerin ihren Reisepass benötigt. Und der sei nicht rechtzeitig bei ihr angekommen. «Gefühlte tausende Male waren wir bei der angolanischen Botschaft», wird Luisa in der Mitteilung zitiert, «ich habe wirklich alles probiert.»

Die DSDS-Macher hätten in Thailand bis zur letzten Minute auf sie gewartet und gehofft, dass sie doch noch nachkommt, heisst es auf Anfrage von 20 Minuten.

Nur noch eine Schweizerin dabei

Im Recall ist eine Kandidatin dabei, die 2018 schon ein goldenes Ticket bekam, krankheitshalber aber zu Hause bleiben musste – dieses Jahr bekommt sie eine zweite Chance.

Luisa aber werde nicht automatisch in den Auslands-Recall 2020 eingeladen. Wenn sie erneut antreten wolle, müsse sie sich wie alle anderen für die neue Staffel bewerben. Luizella war für 20 Minuten zunächst nicht direkt erreichbar.

Damit ist nur noch eine Schweizerin unter den 24 Kandidaten des Thailand-Recalls: Gianina Fabbricatore aus Anglikon AG.

