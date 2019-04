Das ist Luke Perrys letzter Auftritt in «Riverdale»

Die am Mittwoch in den USA ausgestrahlte neue Folge von «Riverdale» dürfte für die Zuschauer und den Cast wohl die bislang emotionalste gewesen sein. In der Episode mit dem Titel «Chapter Fifty-Four: Fear the Reaper» hat der am 4. März an den Folgen eines Schlaganfalls verstorbene Luke Perry nämlich seinen letzten Auftritt als Fred Andrews.

In der kurzen Szene begleitet Fred seinen Sohn Archie (gespielt von KJ Apa) ins Spital, wo er dessen Boxkampfgegner Randy besuchen will. Doch Randy stirbt letztendlich und Archie gibt sich dafür die Schuld.

Zu Hause schwört Archie daraufhin seinem Vater, dass er das Boxen aufgeben wird, und gesteht, vom Drogenkonsum seines Gegners gewusst zu haben.

Die finalen Worte von Luke Perry

«Sohn, es scheint eindeutig zu sein, dass Randy wegen der Drogen gestorben ist. Die Autopsie wird das bestätigen», versucht Fred Archie zu beruhigen. Und dann folgten die letzten Worte von Perry in seiner Rolle als Fred Andrews: «Du bist unschuldig.»

Fred's last scene. Thanks Luke. We miss you and love you. #Riverdale pic.twitter.com/tjF3G1lMUK — victoriä (@ilovefpalice) 25. April 2019

«Ich wünschte, diese Szenen würden niemals enden»

Bereits Anfang der Woche gab «Riverdale»-Schöpfer Roberto Aguirre-Sacasa eine Vorschau auf die letzte Szene mit dem verstorbenen Schauspieler. «Es ist ein schöner, aufrichtiger Moment zwischen einem Vater und seinem Sohn», schrieb Aguirre-Sacasa auf Twitter, «ich wünschte, diese Szenen würden niemals enden.»

This week’s #Riverdale is the last episode Luke filmed. As always, Fred’s imparting words of wisdom to Archie. A beautiful, true moment between a father and his son. Wish these scenes could go on forever...❤️🏆💎👨🏻‍💻 pic.twitter.com/meokbvo0Wt — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 22. April 2019

Wie die künftige Abwesenheit von Perrys Figur behandelt wird, haben bislang weder der Showrunner noch der Sender The CW bekanntgegeben.

Auf Netflix wird die neue Folge und damit der letzte Auftritt von Luke Perry in «Riverdale» übrigens im Laufe des Donnerstags verfügbar gemacht.

