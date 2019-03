Michael, wie ging es dir am Sonntagabend direkt nach Sendeschluss?

Ich war echt zufrieden. Ich habe mich sehr gefreut, dass mein Team und ich es geschafft haben, jede Woche so ein Satireding rauszuhauen. Wegen des Gin Tonic mit Steff La Cheffe war ich in Partylaune.

Das sagt SRF

Für die Verantwortlichen ist Michael Elseners Premieren-Staffel gelungen. «Late Update» habe sich bereits ein Stammpublikum erarbeitet, sagt Tom Schmidlin, Bereichsleiter Entwicklung & Comedy: «Die Sendung ist immer nah am Zeitgeschehen und thematisiert mit pointierter Satire den politischen Alltag kritisch und zuweilen kontrovers.» Damit trage «Late Update» seinen Teil bei zur Rolle der Medien als vierte Gewalt. «Michael Elsener führt mit Intelligenz, Witz und scharfen Beobachtungen durch die Sendung», so Schmidlin. Mit «Late Update» sei die Comedy auf dem «neuen, alten Sendeplatz am Sonntagabend erfolgreich lanciert».

Hast du denn noch gefeiert?

Wir haben dann mit dem ganzen Team Znacht gegessen. Es war ein sehr schöner Moment für mich, all diese kreativen Menschen gemütlich in einem Raum beisammen zu haben.

Welches Gefühl überwiegt, wenn du auf die ganze Staffel zurückschaust?

Ich bin echt überrascht, wie viel wir mit dieser einen Staffel auslösen konnten.

Kannst du ein Beispiel geben?

Es hat mich berührt, als mir plötzlich ganz viele Gymi-Schülerinnen und -Schüler Fotos und Filmchen zuschickten, wie sie Transparente für die Klimademos mit «F*** de Planet» bemalten.

Hast du eigentlich die Sendungen selbst auch geschaut?

Meistens habe ich mir am Montag die Sendung angeschaut. Ich habe mich über mich selbst aufgeregt – und dann ging ich mit Freunden zum Abschalten in die Berge.

Du liest ja keine Kritiken. Mit wem hast du über die Folgen diskutiert?

Ich habe mir die kritischsten Menschen in meinem Umfeld rausgepickt. Sie haben mich jeweils einmal von oben bis unten durchkritisiert. Ich habe auch mit Viktor Giacobbo und mit Mike Müller über die Sendungen geredet. Oder sie kurz um Rat gefragt.

Wofür?

Wenn ich zum Beispiel eine Nummer bei SRF durchbringen wollte, aber auf Granit biss.

Ein Feedback, das dich besonders gefreut hat?

Letzte Woche waren wir bei strahlendem Wetter auf dem Sechseläutenplatz in Zürich am Drehen. Das war witzig mit all den Studenten, die mir einzelne Jokes aus der Sendung vorgetragen oder den Guacamole-Song nachgesungen haben.

Dein Fazit zur ersten Staffel?

Wenn ein Format allen gefällt, dann ist es keine Satiresendung. So eine Late-Night-Show zu kreieren, das ist ein Abenteuer. Es ist Learning by Doing – zusammen mit dem Publikum. Da muss man sich auch einfach mal reinschmeissen und schauen, was es mit einem macht.

Wie geht es weiter mit «Late Update»? Ist für die zweite Staffel auch etwas ganz anderes möglich?

Wir werden sicher ein paar Dinge verändern auf die zweite Staffel hin. Was genau, entscheiden wir in den nächsten Wochen. Ich freue mich, dass wir am 22. September wieder starten können, mitten in der heissen Phase der Nationalratswahlen. Das wird ein schöner Wahlherbst, liebes Bundeshaus!

Hier noch ein paar Sketches aus der ersten Staffel «Late Update»:



(Video: SRF)



(Video: SRF)



(Video: SRF)

Und so geht der Zuger Comedian mit Lampenfieber um:



(Video: 20 Minuten)

