Michelle (20) bricht «Ninja Warrior»-Rekord

Seit «Ninja Warrior Switzerland» auf TV24 läuft, hat es noch nie eine Frau in die zweite Runde geschafft, in der sich entscheidet, wer letztlich ins Finale der besten 25 kommt. Mit Michelle Hulliger aus Bern hat sich das nun geändert: Die 20-jährige, 1,57 Meter grosse Michelle bezwang in der Ausstrahlung vom Dienstag den ersten Parcours.

Umfrage Würdest du auch gerne mal den «Ninja Warrior»-Parcours ausprobieren? Auf jeden Fall! Nur schätze ich meine Chancen sehr miserabel ein.

Na klar! Die ersten drei Posten würde ich bestimmt auch schaffen.

Ne, das ist nichts für mich.

Eigentlich gerne – ich habe aber krasse Höhenangst.



In der zweiten Runde schied sie jedoch beim zweiten Posten aus: Sie stiess sich mit den Füssen an einem Reifen ab, was nicht erlaubt war. Somit qualifizierte sie sich zwar nicht fürs Finale – dafür stehen die Chancen wohl gut, dass Michelle zur ersten Last Woman Standing der Schweizer «Ninja»-Show gekürt wird.

Die Last Woman Standing ist die Teilnehmerin, die auf dem Parcours am weitesten gekommen ist – unabhängig davon, ob sie es letztlich in die Final-Show schafft oder nicht.



Wie dass sich Michelle in der Show geschlagen hat und wie sie in ihrer Freizeit das Klettern übt, siehst du im Video oben.

Und hier gibts noch den zweiten Lauf von Michelle, bei dem sie jedoch disqualifiziert worden ist.

Die 20 Minuten-Redaktoren Michelle und Serano haben sich ebenfalls auf den Parcous gewagt. Hier seht ihr, wie weit sie gekommen sind.



(mim)