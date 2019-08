5 Momente, die bei den MTV VMAs zu reden gaben

In Newark im US-Bundesstaat New Jersey trat in der Nacht auf Dienstag wieder das Who is Who der internationalen Musikbranche auf. Die MTV Video Music Awards wurden verliehen – und dabei hatten dieses Jahr definitiv die Künstlerinnen die musikalische Nase vorne.

Ariana Grande (26) wurde etwa mit dem Moonman als Künstlerin des Jahres ausgezeichnet. Kollegin Taylor Swift (29) nahm für ihren Song «You Need to Calm Down» die Trophäe für das Video des Jahres entgegen (ohne von Kanye West dafür kritisiert zu werden).

In den Sparten «Beste neue Künstlerin», «Push-Künstlerin des Jahres» und für den Videoschnitt zu ihrem Hit-Song «Bad Guy» gewann Billie Eilish (17) die Awards.

Welche fünf Momente von der knapp dreistündigen Show in Erinnerung bleiben, seht ihr hier:

Miley Cyrus und ihre Promo-Trennung

Einen Award für die öffentlichste Trennung des Jahres hätte wohl Miley Cyrus (26) verdient. Die Sängerin sang ihren neuen Song «Slide Away», der das Ehe-Aus mit Liam Hemsworth (29) thematisiert, drei Wochen nach der Break-up-News das erste Mal live. Backstage gab ihr Neu-Liebe Kaitlynn Carter (30) emotionalen Support.

Vídeo de Miley en el backstage de los VMAs preparandose para su actuación. #VMAs pic.twitter.com/pEvdy3lRuK — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) August 27, 2019

Das Promi-Portal «People» will zudem ein neues Tattoo auf Cyrus' linkem Arm entdeckt haben. Da steht: «Mein Kopf hatte Angst, mein Herz fühlte sich frei.»

Tana Mongeau in tierischer Begleitung

Youtube-Star Tana Mongeau (21) kam zwar ohne Ehemann Jake Paul (22), dafür aber mit Mikro-Sonnenbrille und einer lebenden (!) Schlange.

Eine offensichtliche Hommage an Britney Spears (37), die 2001 mit einer Schlange auf ihren Schultern auf der VMA-Bühne performte.

Shawn Mendes und Camila Cabello zeigen ihre Liebe auf der Bühne

Nachdem sie sich durch den Sommer geküsst und gekuschelt haben, traten Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22) erstmals gemeinsam auf die Bühne. Die Musiker sangen ihren Hit «Señorita» – und dabei wurde es im Saal ganz schön heiss.

Die beiden haben dem Publikum ziemlich deutlich gezeigt, wo sie in ihrer Beziehung gerade stehen – nämlich ganz weit oben auf Wolke sieben. Gemäss «Us Weekly»-Quellen sollen Shawn und Camila vor ihrem Auftritt sehr nervös gewesen sein. Das Paar habe «jeden Tag stundenlang» geprobt.

Missy Elliott holt Kinderstar zurück ins Rampenlicht

Die 48-jährige Rapperin Missy Elliott durfte sich über den Michael Jackson Video Vanguard Award freuen – ein Preis, den aussergewöhnliche Künstler für ihr Lebenswerk erhalten.

Als Dankeschön gabs für die Fans ein Medley der Superlative aus Songs wie «Throw It Back», «Get Ur Freak On» und «Pass That Dutch». Damit machte Missy der jungen Generation klar, wer hier tatsächlich die Queen des Hip-Hops ist.

Besonders cool: In ihrer Tanzcrew befand sich ein bekanntes Gesicht. Die heute 26-jährige Alyson Stoner, die als Kind in einer Reihe von Elliotts frühen Musikvideos zu sehen war – allen voran in «Work It» –, tanzte in einem leuchtend gelben Trainingsanzug mit ihrem Namen auf den Rücken.

Lizzo bringt das Publikum in Stimmung

Nach einem glanzlosen Eröffnungsmonolog von Sebastian Maniscalco (46) brachte Lizzo (31) die nötige Energie in den Saal zurück – mit ihren Songs «Truth Hurt» und «Good as Hell», einem grossen aufblasbaren Hintern und einem Gospelchor als Backup. Grosse Show!

