Am Montagabend gab Bachelor Patric Haziri (29) Restaurationsfachfrau Grace (27) seine allerletzte Rose und meinte im Anschluss: «Ich freue mich jetzt natürlich unglaublich auf die Zukunft mit Grace. Ich habe meine Frau gefunden und bin überglücklich.»

Ein Entscheid, den offensichtlich die Mehrheit der «Bachelor»-Fans nicht nachvollziehen können. «Noooo», kommentierten zahlreiche im Anschluss der Sendung in den sozialen Medien. Von «Fehlentscheid» über «Skandal» bis hin zu «Korruption» ist die Rede. «Ich dachte, er sei ein intelligenter Typ. Grösster Fehler!», kommentierte ein enttäuschter User. Einige schrieben Patric direkt an: «Nicht dein Ernst?» oder «Bist du blöd?» Viele sind sich sicher: Die Beziehung hält nicht, «es passt einfach nicht!».

Sogar Ex-Bachelor Joel Herger (36) liess seinen Unmut über das Staffel-Finale freien Lauf. «Seriously!?», schrieb er in einer Insta-Story. Und fügte an: «Über Geschmäcker lässt sich bekanntlich streiten.» Seine klare Favoritin: Rivana (29).

3 Anzeichen, dass Grace und Patric kein Paar sind

Fest steht: Grace hat zwar die letzte Rose bekommen. Die Herzen der TV-Zuschauer konnte sie aber definitiv nicht gewinnen.

Und das von Patric? Nach nun insgesamt 13 «Bachelor»- und «Bachelorette»-Staffeln sehen wir uns durchaus als Experten im Bereich TV-Zungenküsse und sind ein wenig* skeptisch, was besagte gemeinsame Zukunft anbelangt.

(*okay, eher ziemlich sehr)

Und wir haben die Indizien, welche diese Vorbehalte stützen:

1. Grace hat keine Ahnung, warum sie zu Patric passen soll

Als 20 Minuten Grace und (die mittlerweile Zweitplatzierte) Rivana (29) zum Duell vorm grossen Finale gebeten hat, haben wir die beiden gefragt, warum sie besser zu Patric passen als die jeweils andere.



Ab Minute 3:45 hörst (und siehst) du Grace' Ratlosigkeit. (Video: P. Stirnemann)

Nach exzessivem Schulterzucken musste Grace zugeben: «Ich weiss nicht, wieso ich zu ihm passe.» Das Finale wurde vor etwa zwei bis drei Monaten gedreht – wenn die in Zürich lebende Bernerin jetzt schon nicht mehr genau weiss, warum sie und Patric zusammengehören, dann wird sich das wohl auch nicht mehr ändern.

2. Patric dachte «Fuck my life», als er Grace zum ersten Mal gesehen hat

Als sich Patric kürzlich bei 20-Minuten-Barber Claudio die Mähne richten liess, plauderten die beiden über den ersten «Bachelor»-Abend, als der Zürcher seine 21 Kandidatinnen kennengelernt hat. Patric verriet, was er sich dachte, als er die Frauen zum ersten Mal gesehen hat: «Fuck my life.»



Patric teilt seine Gedanken gleich zu Beginn mit. (Video: H. Müller)

Und er verlieh diesem «Fuck my life» einen Unterton, der es weniger nach «Fuck my life, ich werde mich hier tatsächlich verlieben» und mehr nach «Fuck my life, was mache ich hier?! Ich könnte jetzt in meiner etwas zu sterilen Wohnung in Dietikon ZH sitzen und eine der ungefähr 700 Wasserflaschen in meinem Kühlschrank öffnen».

Liebe auf den zweiten Blick mags ja geben – «Fuck my life» ist wohl aber selten der Beginn einer ganz grossen Romanze.

3. Ihre Freude wirkt gespielter als im Laientheater

Ja, das ist eine TV-Produktion, bei der man mit seinen Statements und Liebeserklärungen manchmal warten muss, bis das Licht stimmt oder der Schweiss von der Stirne getupft ist. Trotzdem müssen die Aussagen dann nicht klingen, als würde sie ein defekter Roboter aus einem Kiosk-Liebesroman vorlesen.

Nachdem Grace seine letzte Rose angenommen hat, sagt Patric zu ihr: «Zum Glück häsch mer zeigt, dass ich wieder liebe cha.» Kein echter Mensch sagt sowas! Keiner!

Sogar Tommy Wiseau in «The Room» klang glaubwürdiger (ausserdem sind seine Haare wallender als die von Patric):



Das 2003er Werk gilt als einer der schlechtesten Filme überhaupt. (Quelle: Youtube/Nuked Spacemarine)

Und wir sind uns nicht sicher, ob Grace daraufhin vom Teleprompter abliest oder Beatrice-Egli-Lyrics rezitiert: «Es isch nöt mau e Troum, es isch so schön und es chan no schöner werde.» Dann riecht sie bedeutungsschwer an Patrics letzter Rose und ruft: «I bi verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt! Mis Härz isch am Explodiere vor Glück. Es isch würklich...wow.»

And the Oscar goes to... not Grace und not Patric, weil come on, das kauft euch doch niemand ab.



Alle wichtigen Szenen aus dem Finale gibts hier im Best-of. (Video: 3+/P. Stirnemann)

Ob wir mit unser Vermutung richtig liegen, erfährst du schon am Dienstagabend, wenn Ex-Bachelor und Zweimal-im-Jahr-Moderator Rafael Beutl um 20.15 Uhr die Frage stellt: «Patric und Grace, siiter no es Paar oder nid?»

